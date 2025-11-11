Αποσύρεται ο Warren Buffett: Η τελευταία επιστολή με την συμβουλή για μια καλύτερη ζωή

Ο Γουόρεν Μπάφετ (Warren Buffett) δεν θα συντάσσει πλέον τις επιστολές που συνοδεύουν τις ετήσιες εκθέσεις της Berkshire Hathaway, ούτε θα απαντά σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Ο 95χρονος «σοφός της Όμαχα» αποφάσισε να αποσυρθεί, παραδίδοντας τα ηνία της εταιρείας στο τέλος του έτους στον Greg Abel.

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, ο Μπάφετ δεν έγινε μόνο συνώνυμο της επιτυχίας στον κόσμο των επενδύσεων, αλλά και πηγή έμπνευσης για μια πιο ουσιαστική, «καλή» ζωή. Οι επιστολές του πάντοτε ξεπερνούσαν τα όρια των οικονομικών συμβουλών, αγγίζοντας ζητήματα αξιών, αυτοβελτίωσης και ηθικής.

Στην τελευταία του επιστολή, ο Μπάφετ έκανε έναν απολογισμό της ζωής του, εκφράζοντας αισιοδοξία για το μέλλον και ενθαρρύνοντας τους θαυμαστές του να συνεχίσουν να κυνηγούν τους στόχους τους.

«Είμαι ευτυχής που μπορώ να πω πως αισθάνομαι καλύτερα για το δεύτερο μισό της ζωής μου απ’ ό,τι για το πρώτο», έγραψε. «Η συμβουλή μου: Μην βασανίζεστε για τα λάθη του παρελθόντος. Μάθετε από αυτά και προχωρήστε μπροστά. Ποτέ δεν είναι αργά για να βελτιωθείτε».

«Σκεφτείτε την κληρονομιά σας και ζήστε ανάλογα»

Ο Μπάφετ επανέφερε μια από τις πιο γνωστές του συμβουλές: να σκέφτεστε τι θα θέλατε να γράφει η νεκρολογία σας — και να ζείτε έτσι ώστε να της δώσετε πραγματικό νόημα.

Αναφέρθηκε μάλιστα στην ιστορία του Alfred Nobel, ο οποίος, όταν διάβασε λανθασμένα τη δική του νεκρολογία —όπου τον χαρακτήριζαν «έμπορο του θανάτου» επειδή είχε εφεύρει τη δυναμίτιδα— αποφάσισε να αλλάξει ριζικά τη ζωή του, δημιουργώντας τελικά τα βραβεία Νόμπελ.

«Μην περιμένετε ένα λάθος της εφημερίδας για να το σκεφτείτε», έγραψε ο Buffett. «Αποφασίστε τι θέλετε να γράφει η νεκρολογία σας και ζήστε τη ζωή που αξίζει».

Οι ήρωες, η καλοσύνη και ο «χρυσός κανόνας»

Ο Μπάφετ προτείνει να επιλέγουμε προσεκτικά τους ανθρώπους που θαυμάζουμε και να προσπαθούμε να τους μιμηθούμε:

«Επιλέξτε τους ήρωές σας με σύνεση και μιμηθείτε τους. Δεν θα γίνετε τέλειοι, αλλά μπορείτε πάντα να γίνεστε καλύτεροι».

Ο ίδιος υπενθυμίζει ότι το πραγματικό μεγαλείο δεν προέρχεται από τον πλούτο, τη φήμη ή την εξουσία, αλλά από την καλοσύνη και τη συμβολή στους άλλους.

«Όταν βοηθάτε κάποιον, βοηθάτε τον κόσμο. Η καλοσύνη δεν κοστίζει τίποτα, αλλά η αξία της είναι ανεκτίμητη», τόνισε.

Και κατέληξε με μια υπενθύμιση απλότητας και σεβασμού:

«Να θυμάστε ότι η καθαρίστρια είναι εξίσου άνθρωπος με τον πρόεδρο. Να συμπεριφέρεστε στους άλλους όπως θα θέλατε να σας συμπεριφέρονται».