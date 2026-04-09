Αποτροπιασμός στο Μεξικό: Ανήλικες έπνιξαν 15χρονη και κατέγραψαν τη δολοφονία σε βίντεο

Σοκ έχει προκαλέσει στο Μεξικό η δολοφονία μίας 15χρονης από δύο ανήλικες, 15 και 13 ετών, οι οποίες μάλιστα κατέγραψαν το έγκλημα σε βίντεο.

Όπως αναφέρει το Mega, οι δύο ανήλικες παρέσυραν την 15χρονη Λέιλα Μπεσέρα σε παγίδα, λέγοντάς της πως έχουν για εκείνη μία έκπληξη. Όταν όμως το κορίτσι έφτασε στο σημείο, εκείνες κατάφεραν να την δέσουν και την έπνιξαν με ένα σκοινί, καταγράφοντας τις αποτρόπαιες πράξεις τους σε βίντεο.

Σύμφωνα με τις Αρχές του Μεξικό, κίνητρο της δολοφονίας ήταν η ερωτική αντιζηλία που είχαν οι δύο ανήλικες με το θύμα. Μετά το έγκλημα, έριξαν ασβέστη στη σορό της 15χρονης και την έθαψαν για να κρύψουν τα ίχνη τους.

Μία ημέρα μετά, η οικογένεια της 15χρονης άρχισε να την ψάχνει και έναν μήνα αργότερα κυκλοφόρησε στα social media το βίντεο με την στιγμή της δολοφονίας της. Όταν βρέθηκε η σορός, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε πως αιτία θανάτου ήταν η μηχανική ασφυξία.

Πριν λίγες ημέρες, δικαστής επέβαλε ποινή δέκα μηνών φυλάκισης στη 15χρονη και 11 μήνες επιτήρησης στη 13χρονη, καθώς και πρόστιμο ως αποζημίωση για ηθική βλάβη. Η μητέρα της Λέιλα δήλωσε πως θα ασκήσει έφεση για να επιβληθεί η μέγιστη ποινή στις δύο ανήλικες.