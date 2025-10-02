Αποτυχημένη η απόπειρα δολοφονίας του Άσαντ στη Μόσχα: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο

Αποτυχημένη, με τον ίδιο τη Δευτέρα να παίρνει από εξιτήριο από το νοσοκομείο, θεωρείται η απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του πρώην προέδρου της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ, που έχει πάρει πολιτικό άσυλο στη Μόσχα.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ισχυρίστηκε, επικαλούμενο «ιδιωτική πηγή», ότι ο Μπασάρ αλ Άσαντ πήρε εξιτήριο από νοσοκομείο στα περίχωρα της Μόσχας τη Δευτέρα.

Η πηγή ισχυρίστηκε ότι ο Άσαντ «είχε δηλητηριαστεί» και ότι το κίνητρο πίσω από την επιχείρηση δολοφονίας ήταν «να ντροπιαστεί η ρωσική κυβέρνηση και να κατηγορηθεί ότι είναι συνένοχη» στον θάνατό του.

Μπασάρ αλ Άσαντ: Σταθερή η κατάστασή του

Η έκθεση ανέφερε ότι η κατάσταση του Άσαντ ήταν πλέον «σταθερή». Μόνο στον αδελφό του, τον Μάχερ Άσαντ, επετράπη να τον επισκεφτεί στο νοσοκομείο εν μέσω μιας μεγάλης επιχείρησης ασφαλείας, όπως ισχυρίστηκε.

Η ρωσική κυβέρνηση δεν έχει σχολιάσει μέχρι σήμερα τους ισχυρισμούς. Ανεπιβεβαίωτες αναφορές νωρίτερα ανέφεραν ότι εισήχθη στο νοσοκομείο σε «κρίσιμη κατάσταση μετά από δηλητηρίαση».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πλήρη διασταύρωση για τη δηλητηρίαση του Άσαντ. Μια προηγούμενη ιστορία, αφού ο Άσαντ είχε παραμείνει στη Ρωσία για λιγότερο από ένα μήνα, ανέφερε ότι «παραπονέθηκε στην ασφάλειά του ότι αισθάνεται αδιαθεσία και δυσκολεύεται να αναπνεύσει».

Ωστόσο, η συγκεκριμένη πληροφορία δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ.

Με πληροφορίες από Daily Mail