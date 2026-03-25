Αραγτσί: Καμία διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ - Το Ιράν θα τερματίσει τον πόλεμο με τους δικούς του όρους

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με τις ΗΠΑ και πρόσθεσε ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω διαμεσολαβητών «δεν σημαίνει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Ιράν «δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευτεί», αλλά «θα συνεχίσει να αντιστέκεται», δήλωσε σήμερα το βράδυ ο Αραγτσί μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, αναφερόμενος στις συνομιλίες που επικαλείται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εδώ και δύο ημέρες, τις οποίες όμως διαψεύδει η Τεχεράνη.

«Το να μιλάμε τώρα για διαπραγματεύσεις θα ισοδυναμούσε με την παραδοχή ήττας», τόνισε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών. Η Ισλαμική Δημοκρατία θέλει «να τερματίσει τον πόλεμο με τους δικούς της όρους», «έτσι ώστε να μην ξανασυμβεί ποτέ», πρόσθεσε.

Ο Αραγτσί δήλωσε επίσης ότι το Στενό του Χορμούζ, μια στρατηγική θαλάσσια οδός, είναι «κλειστό μόνο στους εχθρούς».

Το πέρασμα, «από τη δική μας σκοπιά, δεν είναι εντελώς κλειστό. Είναι κλειστό μόνο στους εχθρούς», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει «κανένας λόγος να επιτραπεί η διέλευση των πλοίων των εχθρών μας και των συμμάχων τους». Ο ιρανικός στρατός έχει ήδη «εγγυηθεί ασφαλή διέλευση»στα πλοία των φίλων χωρών, τόνισε