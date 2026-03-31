Μενού

Αραγτσί: «Να διώξει τον στρατό των ΗΠΑ από το έδαφός της η Σαουδική Αραβία»

Για τον Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, είναι «καιρός» η Σαουδική Αραβία να διώξει τον στρατό των ΗΠΑ από το έδαφός της.

Reader symbol
Newsroom
  • Α-
  • Α+

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κάλεσε χθες Δευτέρα τη Σαουδική Αραβία να διώξει τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από την επικράτειά της, επαναλαμβάνοντας ότι τα πλήγματα του Ιράν εναντίον κρατών του Κόλπου στρέφονται εναντίον των εχθρών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Το Ιράν σέβεται το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας» το θεωρεί «αδελφό έθνος», ανέφερε ο κ. Αραγτσί μέσω X.

«Οι επιχειρήσεις μας έχουν στόχο εχθρούς που μας επιτίθενται χωρίς να σέβονται τους Άραβες ούτε τους Ιρανούς, ούτε να μπορούν να παρέχουν οποιαδήποτε ασφάλεια», πρόσθεσε, διατεινόμενος πως είναι πια «καιρός» το βασίλειο «να διώξει τις δυνάμεις των ΗΠΑ», να φύγουν οι αμερικανικές βάσεις.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ