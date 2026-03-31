Αραγτσί: «Να διώξει τον στρατό των ΗΠΑ από το έδαφός της η Σαουδική Αραβία»

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κάλεσε χθες Δευτέρα τη Σαουδική Αραβία να διώξει τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από την επικράτειά της, επαναλαμβάνοντας ότι τα πλήγματα του Ιράν εναντίον κρατών του Κόλπου στρέφονται εναντίον των εχθρών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
«Το Ιράν σέβεται το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας» το θεωρεί «αδελφό έθνος», ανέφερε ο κ. Αραγτσί μέσω X.
«Οι επιχειρήσεις μας έχουν στόχο εχθρούς που μας επιτίθενται χωρίς να σέβονται τους Άραβες ούτε τους Ιρανούς, ούτε να μπορούν να παρέχουν οποιαδήποτε ασφάλεια», πρόσθεσε, διατεινόμενος πως είναι πια «καιρός» το βασίλειο «να διώξει τις δυνάμεις των ΗΠΑ», να φύγουν οι αμερικανικές βάσεις.
- Επιτακτικό κάλεσμα Σαμαρά για Κύπρο: «Αν φύγουμε μετά τον πόλεμο, παραδίδουμε την περιοχή στην Τουρκία»
- Ζωγράφου: Η νεκροψία θα «μιλήσει» για τον θάνατο μάνας και κόρης - Παγώνει το αίμα η μαρτυρία του γιου
- Ο «high tech» στρατός που βλέπει ο Νίκος Δένδιας: «Να μην αγοράζουμε πια εξοπλισμούς από το ράφι»
