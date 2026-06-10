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Αραγτσί: «Ο στρατός του Ιράν δεν θα αφήσει καμιά επίθεση ή απειλή αναπάντητη»

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε νωρίτερα ότι η επίθεση τερματίστηκε, έπειτα από σειρά πληγμάτων των ΗΠΑ.

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Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί | AP
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Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί διεμήνυσε ότι θα υπάρξει ανταπάντηση των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, έπειτα από σειρά πληγμάτων των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν, σε αντίποινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Apache.

«Παρά τις ήττες τους στο πεδίο της μάχης, οι ΗΠΑ επέλεξαν να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητά μας. Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμιά επίθεση ή απειλή αναπάντητη», ανέφερε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας μέσω X.

Λίγο νωρίτερα, η ιρανική κρατική τηλεόραση μεταδίδει ότι η αμερικανική επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας τερματίστηκε, έπειτα από σειρά πληγμάτων των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ τις πρώτες πρωινές ώρες στο νότιο Ιράν, σε αντίποινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου τύπου Apache.

«Η κατάσταση είναι ήρεμη επί του παρόντος», ανέφερε η κρατική τηλεόραση IRIB. Ιρανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για σειρά εκρήξεων κατά μήκος των νότιων ακτών της χώρας, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

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