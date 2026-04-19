Λιγότερο από 24 ώρες διήρκεσε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, καθώς το Ιράν επανέφερε τον αποκλεισμό της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας οδού, κλιμακώνοντας εκ νέου την ένταση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της εκεχειρίας.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ανακτά τον «αυστηρό έλεγχο» των Στενών, αποσύροντας την απόφαση για επαναλειτουργία τους, ενώ απέδωσε την κίνησή της στον αμερικανικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον παραμένουν σε αδιέξοδο, τονίζοντας πως οι δύο πλευρές βρίσκονται «ακόμη μακριά» από μια συμφωνία.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι κάθε προσπάθεια διέλευσης θα θεωρείται εχθρική ενέργεια, ενώ λίγες ώρες αργότερα εμπορικά πλοία δέχθηκαν πυρά στην περιοχή, αυξάνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

«Είμαστε ακόμη μακριά»

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί «πρόοδος» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ωστόσο υπογράμμισε πως οι δύο πλευρές παραμένουν «ακόμη μακριά» από μια οριστική συμφωνία.

«Έχουμε σημειώσει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές διαφωνίες. Ορισμένα θεμελιώδη ζητήματα παραμένουν άλυτα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γαλιμπάφ.

Παράλληλα, τόνισε ότι «είμαστε ακόμη μακριά» από την επίτευξη τελικής συμφωνίας, μιλώντας σε μακροσκελή συνέντευξη που παραχώρησε στην ιρανική τηλεόρασ

Παγκόσμια αναταραχή και οικονομικές επιπτώσεις

Η νέα κλιμάκωση προκάλεσε άμεσες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμο πέρασμα για περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι τιμές καυσίμων και βασικών αγαθών κατέγραψαν άνοδο, ενώ η αστάθεια επέστρεψε στις ενεργειακές αγορές.

Διπλωματικό αδιέξοδο και στρατιωτική ένταση

Παράλληλα με την κρίση, συνεχίζονται οι προσπάθειες για επανέναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, χωρίς όμως ουσιαστική πρόοδο. Ιρανοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για έλλειψη εμπιστοσύνης, ενώ η Ουάσινγκτον κατηγορεί την Τεχεράνη για κλιμάκωση της έντασης. Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις επηρεάζουν και τα στρατιωτικά δεδομένα στην περιοχή, με το ενδεχόμενο νέων επιχειρησιακών σεναρίων να παραμένει ανοιχτό.

Συνολικά, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με τις εξελίξεις να δημιουργούν ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας τόσο σε γεωπολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.