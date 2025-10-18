Αργεντινή: Ακυρώθηκε καταδίκη επειδή ο δικαστής χρησιμοποίησε το Chat GPT για να γράψει την απόφαση

Για πρώτη φορά στην Ιστορία, το Ποινικό Τμήμα του Εσκέλ στην Αργεντινή ακύρωσε ποινική απόφαση, επειδή ο δικαστής είχε χρησιμοποιήσει το ChatGPT για τη σύνταξη μέρους του σκεπτικού.

Ο δικαστής Κάρλος Ροχέλιο Ριτσέρι ενσωμάτωσε χωρίς επαρκή εποπτεία αποσπάσματα συνομιλίας του με το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης στην υπόθεση ληστείας του Ραούλ Αμελίο Παϊαλέφ, σύμφωνα με το pagina12.com.ar.

Στην απόφαση μάλιστα εντοπίστηκε φράση όπως: «έτοιμο για αντιγραφή και επικόλληση», που πρόδωσε τη χρήση ΑΙ.

Το Εφετείο θεώρησε ότι δεν τηρήθηκε η απαραίτητη ανθρώπινη εποπτεία και ακύρωσε την ποινή των 2,5 ετών, διατάζοντας νέα δίκη με διαφορετικό δικαστή και παραπέμποντας την υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο της επαρχίας Τσουμπούτ.