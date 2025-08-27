Αργεντινή: Επίθεση με πέτρες και μπουκάλια στον Χαβιέρ Μιλέι

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι έγινε στόχος σήμερα βλημάτων όταν δυσαρεστημένοι διαδηλωτές άρχισαν να του πετούν επίσης πέτρες και μπουκάλια, αποδοκιμάζοντάς τον για ένα φερόμενο σκάνδαλο διαφθοράς που αφορούσε την συνοδεία του, μεταδίδουν τα πρακτορεία Reuters και AFP.

Ο Μιλέι, ο οποίος επέβαινε σε όχημα της προεδρίας στην περιφέρεια του Μπουένος Άιρες για να προωθήσει το κόμμα του ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Οκτωβρίου, απομακρύνθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας του και δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Μανουέλ Αντόρνι.

Milei fue a Lomas y LE TIRARON PIEDRAZOS, ya vemos por que no quiso recorrer nuestro país en un año y medio che pic.twitter.com/rbsafgG2XV — TUGO News (@TugoNews) August 27, 2025

Ο Αντόρνι έγραψε στην πλατφόρμα X ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

⚡️🇦🇷BREAKING:



President Javier Milei narrowly escaped after protesters hurled stones at his truck during a campaign event.



Standing beside his sister, Karina Milei, he faced a crowd chanting against the government before chaos broke out.pic.twitter.com/p201jqzZs0 — Suppressed News. (@SuppressedNws) August 27, 2025

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, τουλάχιστον μία γυναίκα, οπαδός του υπερφιλελεύθερου προέδρου, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο.

NOW - Argentina's Javier Milei is evacuated from an election campaign event in Buenos Aires after large stones are thrown at him.pic.twitter.com/QqnVe1Dp8T — Disclose.tv (@disclosetv) August 27, 2025