Αρχαιολόγοι έκαναν την «ανακάλυψη του αιώνα» στην Ιταλία – Όμοια με τον εντοπισμό του Τουταγχαμών

Ιταλοί αρχαιολόγοι αποκάλυψαν ότι ανακαλύφθηκε μιας βασιλικής 2.000 ετών που οι αρχαιολόγοι αποδίδουν στον Βιτρούβιο, τον αρχαίο Ρωμαίο αρχιτέκτονα.

Η βασιλική, η οποία χρησιμοποιούνταν ως δημόσιο κτίριο στην αρχαία Ρώμη, χτίστηκε στο Fanum Fortunae και ολοκληρώθηκε το 19 π.Χ.

Είναι το μόνο γνωστό κτίριο του Βιτρούβιου και αναφέρεται στο De architectura, τη μόνη πραγματεία για την αρχιτεκτονική που έχει διασωθεί από την αρχαιότητα.

Ο Ρωμαίος συγγραφέας, αρχιτέκτονας και μηχανικός αργότερα αποθανατίστηκε στο σχέδιο του Λεονάρντο ντα Βίντσι, «Άνθρωπος του Βιτρούβιου», το οποίο αποτύπωνε τα ιδανικά του για τις αναλογίες του ανθρώπινου σώματος.

Εικόνα από τις ανασκαφές στο Φάνο της Ιταλίας όπου ανακαλύφθηκε η βασιλική του Βιτρούβιου | EPA/Regione Marche/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρά τη φήμη της βασιλικής, η ακριβής τοποθεσία του κτιρίου τελικά χάθηκε στο χρόνο.

Ο Αντρέα Πεσίνα, επιθεωρητής αρχαιολογίας και καλών τεχνών της επαρχίας Πεζάρο και Ουρμπίνο, περιέγραψε την ανακάλυψη ως «απόλυτα ταιριαστή» με τις περιγραφές του Βιτρούβιου για το κτίριο.

«Υπάρχουν λίγες βεβαιότητες στην αρχαιολογία... αλλά εντυπωσιαστήκαμε από την ακρίβεια» σημείωσε.

«Είναι μια συγκλονιστική ανακάλυψη» δήλωσε ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας, Αλεσάντρο Τζούλι, «Κάτι για το οποίο θα μιλάνε τα εγγόνια μας».

Εικόνα από τις ανασκαφές στο Φάνο της Ιταλίας όπου ανακαλύφθηκε η βασιλική του Βιτρούβιου | EPA/Regione Marche/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την περιέγραψε, επίσης ως «τον Τουταγχαμών του 21ου αιώνα», αναφερόμενος στην ανακάλυψη του τάφου του αρχαίου Αιγύπτιου Φαραώ στις αρχές του 20ου αιώνα.

Η ιστορία, όπως είπε, θα χωριστεί πλέον «σε πριν την ανακάλυψη της βασιλικής του Βιτρούβιου και μετά την ανακάλυψη της βασιλικής του Βιτρούβιου».

«Νιώθω ότι αυτή είναι η ανακάλυψη του αιώνα, επειδή επιστήμονες και ερευνητές αναζητούσαν αυτή τη βασιλική για πάνω από 500 χρόνια» δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Φάνο, Λούκα Σερφιλιππί.