Άρχισε η συνέντευξη Τύπου του Πούτιν: «Η Ουκρανία δεν είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες»

«Μαραθώνια» θα είναι η συνέντευξη Τύπου του Βλαντίμιρ Πούτιν, και όπως είναι φυσικό στην κορυφή της ατζέντας του για τη σημερινή συζήτηση είναι η Ουκρανία, με την οποία ξεκίνησε τη συζήτηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις εχθές (18/12) οι ηγέτες της ΕΕ αποφάσισαν να δανείσουν 90 δισ. ευρώ στο Κίεβο και να μην αξιοποιήσουν παγωμένα ρωσικά κεφάλαια.

Περί αυτού τοποθετήθηκε ο Ρώσος Πρόεδρος και δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η Ουκρανία δεν είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες», ενώ πρόσθεσε ότι η Ρωσία είναι «έτοιμη και πρόθυμη» να τερματίσει τη σύγκρουση ειρηνικά, με βάση τις αρχές που, όπως είπε, είχε θέσει στο Υπουργείο Εξωτερικών το 2024.

Ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ισχυρίζεται μάλιστα ότι η κυβέρνηση του Κιέβου «ξεκίνησε τον πόλεμο στην ανατολική Ουκρανία» το 2022, λέγοντας ότι θα έπρεπε να είχε αφήσει «τον λαό ήσυχο να επιλέξει τον τρόπο ζωής σε αυτό το τμήμα της Ουκρανίας».

«Δεν ήθελαν να τους αφήσουν να το κάνουν τότε», προσθέτει.

Η Ρωσία, φυσικά, ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 – με την κυβέρνηση Πούτιν να την αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

