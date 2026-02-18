Άρχισε ο νέος γύρος συνομιλιών στη Γενεύη: «Ο Τραμπ ασκεί αδικαιολόγητη πίεση στο Κίεβο», είπε ο Ζελένσκι

Σύμφωνα με τα κρατικά ρωσικά μέσα ενημέρωσης, άρχισε σήμερα (18/2) ο νέος κύκλος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας στη Γενεύη και η πρώτη εικόνα δείχνει ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι δυσαρεστημένος με την διαχείρηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Guardian, ο Ζελένσκι ερχόμενος στο ξενοδοχείο όπου θα λάβουν μέρος οι συνομιλίες, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ασκούν αδικαιολόγητη πίεση σε αυτόν για να τερματίσει τον πόλεμο.

Υπενθυμίζεται ότι, οι διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στην Ελβετία ξεκίνησαν την Τρίτη (17/2), αλλά οι προσδοκίες για τυχόν πρόοδο ήταν χαμηλές, καθώς καμία πλευρά δεν φαινόταν απρόθυμη να υποχωρήσει σε βασικά ζητήματα, όπως ο έλεγχος του εδάφους στην ανατολική Ουκρανία και οι μελλοντικές εγγυήσεις ασφάλειας, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έθεσαν προθεσμία τον Ιούνιο για μια διευθέτηση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πρόσφατα υπαινίχθηκε ότι η ευθύνη ήταν στην Ουκρανία να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει την επιτυχία των συνομιλιών, αλλά ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «δεν ήταν δίκαιο» το γεγονός ότι ο Τραμπ καλεί δημόσια την Ουκρανία, και όχι τη Ρωσία, να κάνει παραχωρήσεις για την ειρήνη.

Παράλληλα, είπε ότι οποιοδήποτε σχέδιο που απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη που η Ρωσία δεν έχει καταλάβει στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς θα απορριφθεί από τους Ουκρανούς εάν τεθεί σε δημοψήφισμα.