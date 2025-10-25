Αριστερή, περιθωριακή, κατά του ΝΑΤΟ: Ποια είναι η Κάθριν Κόνολι που κέρδισε τις προεδρικές εκλογές στην Ιρλανδία

Η αριστερή ανεξάρτητη υποψήφια, Κάθριν Κόνολι, (Catherine Connolly) πέτυχε μια σαρωτική νίκη στις προεδρικές εκλογές της Ιρλανδίας.

Η αντίπαλός της, Χέδερ Χάμφρεϊς, παραδέχτηκε την ήττα της σήμερα (25/10), αφού οι πρώτες καταμετρήσεις έδειξαν ένα ανυπέρβλητο χάσμα μεταξύ των υποψηφίων.

«Η Κάθριν θα είναι πρόεδρος όλων μας και θα είναι η πρόεδρός μου και θα ήθελα πραγματικά να της ευχηθώ ό,τι καλύτερο», δήλωσε η Χάμφρεϊς.

Οι αναφορές από τους καταμετρητές - ανεπίσημους αλλά συνήθως αξιόπιστους παρατηρητές στα κέντρα καταμέτρησης - έδωσαν στην Κόνολι το 64% των ψήφων μετά την καταμέτρηση των δύο τρίτων των ψηφοδελτίων.

Κάθριν Κόνολι: Μια σαρωτική και καθόλου συμβολική νίκη

Η Κόνολι, 68 ετών, έχει πολλούς νεαρούς «φαν» υποψήφιους και έχει λάβει στήριξη από μια συμμαχία αριστερών κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Η προεδρία είναι ένα σε μεγάλο βαθμό εθιμοτυπικό αξίωμα, αλλά ο θρίαμβος της Κόνολι αποτελεί μια ταπεινωτική επίπληξη για την κεντροδεξιά κυβέρνηση.

Ο Χάμφρεϊς, 62 ετών, πρώην υπουργός που έθεσε υποψηφιότητα για το κόμμα Φάιν Γκαέλ, κέρδισε το 29%, σύμφωνα με τις καταμετρήσεις. Ο Τζιμ Γκάβιν, 54 ετών, υποψήφιος του Φιάνα Φέιλ που αποσύρθηκε αργά από την προεκλογική εκστρατεία, αλλά το όνομα του οποίου παρέμεινε στο ψηφοδέλτιο, κέρδισε το 7%.

Ο αριθμός των άκυρων ψήφων ήταν κοντά στο 13%, ένα ιστορικό υψηλό που θεωρήθηκε ότι αντανακλούσε την ευρεία απογοήτευση για τις περιορισμένες επιλογές. Η προσέλευση εκτιμήθηκε σε περίπου 40% των 3,6 εκατομμυρίων επιλέξιμων ψηφοφόρων.

Ποια είναι η Κάθριν Κόνολι

Μιλώντας μετά τις πρώτες καταμετρήσεις, η Κόνολι δήλωσε ενθουσιασμένη. «Θέλω να ευχαριστήσω όλους, ακόμη και εκείνους που δεν με ψήφισαν. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες τους σχετικά με το ποιος θα τους εκπροσωπήσει καλύτερα».

Οι καταμετρήσεις έδειξαν ότι νίκησε την αντίπαλο της ακόμη και σε μεγάλες περιοχές, όπως το νότιο Δουβλίνο.

Η οργή για την κρίση στέγασης και το κόστος ζωής, τα λάθη της προεκλογικής εκστρατείας του Fine Gael και του κυβερνώντος εταίρου του Fianna Fáil, η σπάνια ενότητα μεταξύ των αριστερών κομμάτων και η επιδέξια χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συνδυάστηκαν για να κάνουν τον Κόνολι σύμβολο αλλαγής.

Μιλάει ιρλανδικά, υποστηρίζει την ισότητα και επιθυμεί να διαχωρίσει την ιρλανδική ουδετερότητα από αυτό που αποκαλεί δυτικό «μιλιταρισμό». Έχει παρομοιάσει τις δαπάνες όπλων της Γερμανίας με την εποχή των Ναζί και έχει κατηγορήσει το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ ότι επέτρεψαν τη γενοκτονία στη Γάζα.

Η πρώην κλινική ψυχολόγος και δικηγόρος ενθουσίασε τους νέους μέσω podcast και αναρτήσεων που έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων βίντεο που την έδειχναν να κάνει άσκοπες ερωτήσεις. Καλλιτέχνες και μουσικοί όπως η Kneecap και η Mary Wallopers την υποστήριξαν.

Οι επικριτές παρουσίασαν την Κόνολι ως μια ριζοσπαστική που απέφευγε τις αμήχανες ερωτήσεις και θα μπορούσε να βλάψει τις σχέσεις της Ιρλανδίας με την Ουάσινγκτον και με τους Ευρωπαίους συμμάχους της.

Όπως επισημαίνει το Politico, έχει καταδικάσει το ΝΑΤΟ, έχει ψηφίσει κατά των συνθηκών της ΕΕ, έχει κατηγορηθεί ότι προσφέρει προπαγανδιστικές ενισχύσεις σε δικτάτορες από τη Ρωσία μέχρι τη Συρία — και τώρα βρίσκεται σε καλό δρόμο για να γίνει η επόμενη πρόεδρος της Ιρλανδίας.

Η Κάθριν Κόνολι, πρώην δήμαρχος της δυτικής πόλης Γκάλγουεϊ, πέρασε τα τελευταία εννέα χρόνια ως σοσιαλίστρια βουλευτής της αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο της Ιρλανδίας.

Ήταν μια περιθωριακή πολιτική προσωπικότητα όταν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της τον Ιούλιο, και μόνο μικρά κόμματα - οι Σοσιαλδημοκράτες και το People Before Profit - την υποστήριξαν. Οι Εργατικοί την υποστήριξαν στη συνέχεια, και το Sinn Féin, το οποίο είχε αποφασίσει να μην κατεβάσει δικό του υποψήφιο, έριξε τους τρομερούς πόρους και την εκλογική του οργάνωση υπέρ της Κόνολι.