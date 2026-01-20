«Αρκετά με τις ευγένειες στον Τραμπ»: Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια σήκωσε «μπαϊράκι» στο Νταβός

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, κάλεσε σήμερα τους Ευρωπαίους ηγέτες να σταθούν πιο σθεναρά απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με το ζήτημα της Γροιλανδίας, προτείνοντας ακόμα και μια πιο αποφασιστική αντίδραση για να τον αναγκάσουν να υποχωρήσει.

Μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Νιούσομ χαρακτήρισε τον Τραμπ «αδύναμο» και τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να δείξει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.

«Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κάθε αδυναμία, αλλά υποχωρεί όταν δέχεται πίεση. Δεν μπορεί να θέλει και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο. Αρκετά με τις ευγένειες. Αντιδράστε δυναμικά», δήλωσε ο κυβερνήτης.

«Παράλογη η εμμονή του Τραμπ με τη Γροιλανδία»

Ο ίδιος χαρακτήρισε «παράλογη» την εμμονή του Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία, χωρίς ωστόσο να θεωρεί ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα επιχειρούσε στρατιωτική κατάληψη.

«Η κατάσταση με τη Γροιλανδία απαιτεί όλοι να δρουν με αποφασιστικότητα και να μιλούν με μια φωνή», συμπλήρωσε, προτρέποντας σε δυναμική στάση απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Νιούσομ, που συχνά ασκεί έντονη κριτική στον Τραμπ και θεωρείται πιθανός υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του 2028, έκανε τις δηλώσεις αυτές ενόψει της ομιλίας του Τραμπ στο Νταβός, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει πιθανές απαντήσεις στις απειλές του Αμερικανού προέδρου για επιπλέον δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες.