«Αρκούσε ένα τηλεφώνημα Πούτιν»: Τι λένε στο Κίεβο για τα «άδεια χέρια» του Ζελένσκι

Λίγες ώρες πριν τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, γεγονός που φαίνεται να επηρέασε καθοριστικά τη στάση του απέναντι στην ενίσχυση της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τη Washington Post, ενώ ο Τραμπ αρχικά προσανατολιζόταν στην αποστολή πυραύλων Tomahawk στο Κίεβο, μετά το τηλεφώνημα με τον Πούτιν και τη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο, υπαναχώρησε, προκρίνοντας την ιδέα μιας νέας συνόδου κορυφής με τον Ρώσο ηγέτη.

Η σύνοδος, σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη τις επόμενες εβδομάδες, με στόχο την «ειρηνική διευθέτηση» της κρίσης.

Ο επικεφαλής του ρωσικού επενδυτικού ταμείου και στενός σύνδεσμος του Κρεμλίνου με τις ΗΠΑ, Κιρίλ Ντμίτριεφ, σχολίασε πως «ο Πούτιν κατάφερε πάλι να τους ξεπεράσει όλους», υπογραμμίζοντας τον κομβικό ρόλο της Μόσχας στο παρασκήνιο των εξελίξεων.

H «γλώσσα» του Πούτιν

Κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος, ο Πούτιν φέρεται να χρησιμοποίησε ιδιαίτερα θερμή γλώσσα προς τον Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η αποστολή αμερικανικών πυραύλων θα «κατέστρεφε τις διμερείς σχέσεις».

Παρά τις ρωσικές διπλωματικές πρωτοβουλίες, το Κρεμλίνο εξακολουθεί να διατηρεί σκληρή ρητορική, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο άμεσης εκεχειρίας. Την ίδια ώρα, η ρωσική οικονομία δέχεται ισχυρές πιέσεις, με τις στρατιωτικές δαπάνες να απορροφούν περίπου το 40% του κρατικού προϋπολογισμού.

Αν και η πλειοψηφία των Ρώσων πολιτών —σύμφωνα με δημοσκόπηση του ανεξάρτητου ινστιτούτου Levada— τάσσεται υπέρ του τερματισμού του πολέμου (63%), οι αυξανόμενες πρακτικές λογοκρισίας και καταστολής δεν αφήνουν περιθώριο έκφρασης διαφωνιών εντός της Ρωσίας.

Η ανησυχία στο Κίεβο

Η Ουκρανία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την υποστήριξη των ΗΠΑ για την αποστολή πυραύλων Tomahawk, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία ώστε να καθίσει σε πραγματικές διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, το Κίεβο ζήτησε από την Ουάσινγκτον εγγυήσεις ασφαλείας που θα διασφάλιζαν την τήρηση μιας ενδεχόμενης μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας — αιτήματα που, σύμφωνα με το BBC, έμειναν αναπάντητα στον Λευκό Οίκο.

Τι λένε όμως οι Ουκρανοί γι’ αυτήν την εξέλιξη;

Το BBC μίλησε με κατοίκους προαστίου του Κιέβου, πρόσφατα πλήγματος από ρωσικούς πυραύλους, οι οποίοι συνεχίζουν να επισκευάζουν ζημιές σε σπίτια και καταστήματα.

Ο Βολοντίμιρ Τσεποβατένκο, ο οποίος προσπαθεί ακόμη να επισκευάσει τα σπασμένα παράθυρα του μικρού μαγαζιού του, εκφράζει σκεπτικισμό για μια άμεση ειρηνευτική συμφωνία:

«Αν υπογράψουμε τώρα, η Ρωσία μπορεί να προετοιμάσει έναν νέο, πιο επαγγελματικό πόλεμο — ίσως όχι μόνο κατά της Ουκρανίας αλλά και άλλων χωρών. Πιστεύω ότι ο δρόμος για την ασφάλειά μας είναι να καταστήσουμε αδύνατη τη ρωσική ικανότητα να καταλάβει ή να επιτεθεί σε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Η Ουκρανία πρέπει να συνεχίσει να αγωνίζεται».

Ο Ολεξάντρ Βίλκο, του οποίου το αυτοκίνητο καταστράφηκε από το ωστικό κύμα των πυραύλων, δηλώνει πως δεν ανησυχεί υπερβολικά για την άρνηση των ΗΠΑ σχετικά με τους Tomahawk: «Η απόφαση για τα επόμενα βήματα ανήκει στον στρατό μας», λέει.

Συμπληρώνει πως, αν και η Ουκρανία είναι ευγνώμων για την υπάρχουσα βοήθεια, είναι δικαίωμα της Ουάσινγκτον να αποφασίσει αν θα παραχωρήσει ή όχι πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς. Ωστόσο, καταλήγει, «με ή χωρίς αυτούς, οι Ουκρανοί θα συνεχίσουν να μάχονται — παρότι πρόκειται σχεδόν για τον τέταρτο χρόνο πολέμου με τη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο, επιβιώσαμε».