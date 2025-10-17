Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον Ουκρανό ομόλογό του ότι «ελπίζει πως ο πόλεμος θα τελειώσει» χωρίς να χρειαστεί η Ουκρανία πυραύλους Τόμαχοκ.

Κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο» και είπε ότι θα συζητήσει με τον Ζελένσκι τη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον ηγέτη της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι από την πλευρά του έκρινε ότι ο Πούτιν «δεν είναι έτοιμος για την ειρήνη» αλλά αισιοδοξεί πως «με τη βοήθειά σας (σ.σ. του Τραμπ) μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο».

«Χρειαζόμαστε κατάπαυση του πυρός» και, το σημαντικότερο για τους Ουκρανούς, «εγγυήσεις ασφαλείας», είπε εξάλλου ο πρόεδρος της Ουκρανίας, κρίνοντας ότι ο Τραμπ «έχει την ευκαιρία να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο».

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι χθες, κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον, είχε συναντήσεις με αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες που «είναι έτοιμες να μας βοηθήσουν», καθώς και με στελέχη αμυντικών βιομηχανιών, με τα οποία συζήτησε το θέμα της αντιαεροπορικής άμυνας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η χώρα του «χρειάζεται πυραύλους Τόμαχοκ», με τον Τραμπ να απαντά ότι «θα συζητήσουν» το θέμα της αποστολής αυτών των οπλικών συστημάτων, προσθέτοντας: «Ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να τερματίσουμε τον πόλεμο χωρίς τους Τόμαχοκ».

Διαβάστε ακόμα: Στον Λευκό Οίκο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Ξεκίνησε η συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Τραμπ: «Πιθανό ο Πούτιν να θέλει να κερδίσει χρόνο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κερδίζει χρόνο προτείνοντας μια νέα κατ’ ιδίαν συνάντηση μαζί του – μια κίνηση που ενδέχεται να καθυστερήσει την απόφαση του Τραμπ για το αν θα επιτρέψει στην Ουκρανία τη χρήση πυραύλων Tomahawk στον πόλεμο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει την προηγούμενη ημέρα ότι «η Ρωσία βιάζεται να επανεκκινήσει τον διάλογο καθώς ακούει για τους Tomahawk».

Όταν ρωτήθηκε αν ο Πούτιν τον «παίζει» για να κερδίσει χρόνο, ο Τραμπ απάντησε: «Είναι πιθανό. Με έχουν "παίξει" σε όλη μου τη ζωή οι καλύτεροι.

Αλλά είμαι αρκετά καλός σε αυτά τα πράγματα — αν θέλει να κλείσουμε μια συμφωνία».

Ζελένσκι: «Αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ρωτήθηκε για τη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ και απάντησε ότι οι δύο ηγέτες «έχουν σημαντικούς διαλόγους».

«Νομίζω ότι αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον.

Ξέρω ότι ο πρόεδρος έχει ενημερωθεί πολύ καλά για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης και γνωρίζει πολλά για το τι συμβαίνει στην Ουκρανία.

Πιστεύω ότι αυτό βοηθάει πραγματικά όταν ξέρεις τις λεπτομέρειες», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Διαβάστε ακόμα: Μετά τη Γάζα ο Ζελένσκι ελπίζει σε ειρήνη και στην Ουκρανία

Το σχόλιο Τραμπ για το σακάκι του Ζελένσκι

Ο Ντόναλντ Τραμπ αφιερώνει λίγο χρόνο για να κάνει κοπλιμέντο στο ντύσιμο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Νομίζω ότι δείχνει υπέροχος με το σακάκι του», λέει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι είχε δεχθεί κριτική από έναν δημοσιογράφο στο Οβάλ Γραφείο επειδή δεν φορούσε κοστούμι στην πρώτη του συνάντηση με τον Τραμπ τον Φεβρουάριο.

Για τη δεύτερη συνάντησή του στην Ουάσιγκτον τον Αύγουστο, ο Ουκρανός ντύθηκε πιο επίσημα, και φαίνεται πως το ίδιο έκανε και σήμερα.