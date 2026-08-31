Άρπαξαν βασιλικό κολιέ με 673 διαμάντια από μουσείο στη Βιέννη - Και δεν φορούσαν καν μάσκες

Ληστεία σημειώθηκε σε μουσείο στη Βιέννη της Αυστρίας, με τους δράστες να σπάνε προθήκη και να φεύγουν με ένα διαμαντένιο κολιέ αξίας μεγαλύτερης των 4 εκατομμυρίων δολαρίων. Το περίεργο είναι ότι δεν μπήκαν καν στον κόπο να κρύψουν τα πρόσωπά τους.

Η αστυνομία ενημέρωσε ότι έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη δύο ανδρών, που μπήκαν στο Museum of Applied Arts (MAK) ως επισκέπτες, πριν σπάσουν την προθήκη και κλέψουν το κολιέ με τα 673 διαμάντια, πριν εξαφανιστούν.

Οι άνδρες καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας στον χώρο και πιστεύεται ότι το έσκασαν πεζή, με την πολύτιμη λεία τους, που άλλοτε ανήκε σε αιγυπτιακή βασιλική οικογένεια.

Ο ένας εκ των δραστών φαίνεται ότι είχε πάνω το όπλο, το οποίο, όμως, δεν χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ληστείας και δεν υπήρξε τραυματισμός.

Η αστυνομία, σε ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για «εκτεταμένη έρευνα» με τη συμμετοχή και ομάδων ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων.

Το κολιέ με την μεγάλη ιστορία

Το κολιέ παρουσιαζόταν στο μουσείο ως δάνειο από το Van Cleef & Arpels, τον γαλλικό οίκο κοσμημάτων που είχε σχεδιάσει το κόσμημα για την βασίλισσα Ναζλί τη δεκαετία του 1930.

Λόγω της ληστείας, η έκθεση έκλεισε για το κοινό, αλλά οι επισκέπτες επιτράπηκαν ξανά μέσα στην ίδια μέρα, αλλά στην προθήκη του πολύτιμου εκθέματος είχε τοποθετηθεί ένα μπλε πάνελ.

Τα διαμάντια ήταν περισσοτέρων από 200 καρατιών. Το κολιέ παραγγέλθηκε μαζί με μια ασορτί τιάρα από τη βασίλισσα Ναζλί, σύζυγο του βασιλιά Φουάντ Α΄ της Αιγύπτου, για τον γάμο της κόρης τους, Φαουζία, το 1939.

Το 1950, ο γιος της Ναζλί, ο οποίος είχε ανέβει στον θρόνο στη θέση του πατέρα του, αφαίρεσε από την ίδια και την κόρη της Φαθία τους τίτλους τους καθώς ήταν αντίθετος με τον γάμο της αδελφής του με έναν Κόπτη Χριστιανό διπλωμάτη και κοινό θνητό.

Η βασίλισσα έζησε το υπόλοιπο της ζωής της στις ΗΠΑ, όπου, αναγκάστηκε να πουλήσει μερικά από τα κοσμήματά της για να ξεχρεώσει.

Το εν λόγω κόσμημα δημοπρατήθηκε από τον οίκο Sotheby’s το 2015 για το ποσό των 4,3 εκατομμυρίων. Τότε, γινόταν λόγος για ένα «πραγματικό αριστούργημα», το οποίο, παρά τον όγκο των διαμαντιών, ήταν ευκολοφόρετο.

Η εγγονή της βασίλισσας Ναζί, Φαζία Φαρούκ, αντέδρασε στην είδηση της κλοπής, εκφράζοντας τον «ειλικρινή πόνο» της για τις εξελίξεις και έκανε λόγο για «ένα αναπόσπαστο κομμάτι της οικογενειακής της ιστορίας και της αιγυπτιακής πολιτιστικής κληρονομίας».