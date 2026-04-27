Άρση προειδοποίησης για μέγα-σεισμό στην Ιαπωνία: «Ωστόσο, μπορεί να ξεσπάσει ξαφνικά», λέει ειδικός

Η Ιαπωνία «κουνήθηκε» την προηγούμενη εβδομάδα, με σεισμό 7,7 Ρίχτερ να λαμβάνουν χώρα στο βόρειο τμήμα της χώρας, αλλά ήρε την προειδοποίηση για έναν «μεγα- σεισμό» που έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου στους κατοίκους.

Μετά τον φόβο των προηγούμενων ημερών, επιστήμονες και ιαπωνικές αρχές προειδοποιούσαν για νέο κύμα, που θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 8 Ρίχτερ. «Η πιθανότητα να σημειωθεί ένας νέος και ισχυρός σεισμός (…) θεωρείται σχετικά υψηλότερη απ’ ό,τι σε κανονικές περιόδους», είχε σημειώσει η υπηρεσία.

Ωστόσο, σήμερα, Δευτέρα 27/4), «έληξε η περίοδος για την οποία η κυβέρνηση είχε εκδώσει ειδική προειδοποίηση», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κότα Ιγουαμούρα, υπεύθυνος πρόληψης καταστροφών της κυβέρνησης.

«Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει εξαλειφθεί η πιθανότητα ενός μεγάλου σεισμού», πρόσθεσε. «Είναι πιθανό ένας μεγάλος σεισμός να σημειωθεί ξαφνικά, χωρίς προηγούμενη δόνηση», σημειώνει σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η Ιαπωνία βρίσκεται στην ένωση τεσσάρων μεγάλων τεκτονικών πλακών, στη δυτική πλευρά της «ζώνης του πυρός» στον Ειρηνικό, και είναι μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη σεισμική δραστηριότητα στον κόσμο.

Στο αρχιπέλαγος των περίπου 125 εκατομμυρίων κατοίκων σημειώνονται κατά μέσο όρο γύρω στους 1.500 σεισμούς ετησίως, δηλαδή το 18% των σεισμών που καταγράφονται σε όλο τον κόσμο.