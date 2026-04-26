Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στη βόρεια Ιαπωνία, με επίκεντρο την περιοχή νότιας Τοκάτσι στο νησί Χοκάιντο, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 80 χιλιομέτρων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές, ενώ δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.
Υπενθυμίζεται ότι ισχυρός σεισμός σημειώθηκε και την περασμένη εβδομάδα ανοιχτά της βόρειας Ιαπωνίας, προκαλώντας συναγερμό για τσουνάμι.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού.