Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε την Τρίτη (7/7) να άρει τις κυρώσεις, γνωστές ως CAATSA, που επιβλήθηκαν στην Τουρκία πριν από αρκετά χρόνια, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στις διμερείς σχέσεις κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης υψηλού επιπέδου με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Θα άρουμε τις κυρώσεις... Δεν θέλουμε να επιβάλουμε κυρώσεις σε φίλους», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια μιας κατ' ιδίαν συνάντησης με τον Ερντογάν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ αυτή την εβδομάδα στην τουρκική πρωτεύουσα Άγκυρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη, από την άφιξη του Αμερικανού Προέδρου, φάνηκε το θετικό κλίμα που επικρατούσε ανάμεσα στην Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ έτυχε εθιμοτυπικής υποδοχής κατά την άφιξή του στην Άγκυρα, ενώ η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τουρκία έκανε λόγο για «70 χρόνια φιλίας».

Ο Τραμπ είπε στον Ερντογάν ότι «υπήρξε ένας σπουδαίος ηγέτης και ένας σεβαστός ηγέτης σε όλο τον κόσμο». Συνέχισε λέγοντας ότι οι δύο ηγέτες έχουν διατηρήσει «καλή χημεία» από την πρώτη του θητεία. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι τρέφει «πολύ σεβασμό» για τον Ερντογάν και είπε ότι πιστεύει ότι αυτό είναι «προς όφελος και των δύο χωρών».

Ερντογάν - Τραμπ στην Άγκυρα | AP/Alex Brandon



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι συντονίζεται με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγσεθ για την οριστικοποίηση της απόφασης.

Τι είναι ο νόμος CAATSA

Στις 2 Αυγούστου 2017, ο Πρόεδρος υπέγραψε τον νόμο «Countering America’s Antipasters Through Sanctions Act - CAATSA, ο οποίος, μεταξύ άλλων, επιβάλλει νέες κυρώσεις στο Ιράν, τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα.

President Donald Trump says the US will remove the CAATSA sanctions imposed on Türkiye in late 2020



Trump also signals a major positive shift in bilateral relations during a high-level meeting with Turkish President Recep Tayyip Erdogan on the sidelines of the NATO summit in… pic.twitter.com/f352oPhmOP — Anadolu English (@anadoluagency) July 7, 2026

Το 2020, η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις CAATSA και στην Τουρκία λόγω της προμήθειας των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400. Παράλληλα, απέκλεισε την Άγκυρα από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35.

Κατά πόσο μπορεί από μόνος του ο Τραμπ να τερματίσει τις κυρώσεις CAATSA

Ενώ ο Τραμπ σηματοδότησε μια οριστική κίνηση, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκαιο, ένας πρόεδρος δεν μπορεί να τερματίσει οριστικά τις κυρώσεις CAATSA χωρίς συγκεκριμένες διαδικασίες του Κογκρέσου. Οι ΗΠΑ επέβαλαν τον Νόμο για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής μέσω Κυρώσεων (CAATSA) στην Τουρκία το 2020.

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Σχετικά με το πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35, ο Τραμπ δήλωσε ότι «σίγουρα θα εξετάσει» την επαναφορά των πωλήσεων στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία ως «πολύ πιο πιστή από άλλες χώρες».

Ο Τραμπ περιέγραψε το μαχητικό αεροσκάφος F-35 ως «το καλύτερο αεροπλάνο μέχρι στιγμής» και άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσινγκτον έχει «υποχρέωση» να διατηρεί τον εξοπλισμό που πωλείται σε εταίρους. «Είναι μια απόφαση που θα λάβουμε».

Απέρριψε επίσης τις ανησυχίες σχετικά με την αγορά του ρωσικού συστήματος πυραυλικής άμυνας S-400 από την Τουρκία, το οποίο εδώ και καιρό αναφέρεται ως εμπόδιο για την αγορά F-35 από την Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι η σχέση Τουρκίας-ΗΠΑ είναι «καλύτερη, πιθανώς από ποτέ».