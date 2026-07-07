Στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας βρίσκεται η Άγκυρα μετά τη διμερή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο προεδρικό συγκρότημα Μπεστεπέ, στο περιθώριο της Σύνοδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, το φλέγον ζήτημα των αμερικανικών μαχητικών πέμπτης γενιάς. Ερωτηθείς για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι «είναι μια απόφαση που θα λάβουμε», κρατώντας για την ώρα κλειστά τα χαρτιά του.

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Από την άλλη πλευρά, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εμφανίστηκε απόλυτα αισιόδοξος, ποντάροντας ανοιχτά στην προσωπική σχέση και τον λόγο τιμής του Αμερικανού ηγέτη:

«Είχαμε λάβει δέσμευση για πέντε αεροσκάφη και ο Πρόεδρος Τραμπ έχει επίσης δώσει τον λόγο του σε αυτό το θέμα. Ο Πρόεδρος Τραμπ τηρεί πάντα τον λόγο του. Πιστεύω ότι θα ληφθεί μια ευνοϊκή απόφαση σχετικά με το πρόγραμμα F-35.»

Η συζήτηση ξέφυγε γρήγορα από τα αυστηρά αμυντικά πρωτόκολλα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύει μια από τις χαρακτηριστικές, απρόβλεπτες επιθέσεις του κατά της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, ξεκαθαρίζοντας μάλιστα πως ο μόνος λόγος που έδωσε το «παρών» στη Σύνοδο ήταν ο Τούρκος Πρόεδρος:

«Απογοητεύτηκα πολύ με το ΝΑΤΟ. Και ειλικρινά, αν δεν γινόταν στην Τουρκία, όπου ο φίλος μου — ένας πολύ ισχυρός ηγέτης, πολύ ισχυρός άνθρωπος — είναι πιθανό να μην είχα παραστεί.»

Η παραδοχή αυτή άνοιξε τον δρόμο για μια ακόμη πιο ωμή και αυθεντική εξομολόγηση του Τραμπ προς τον Ερντογάν, αναφορικά με το πώς προτιμά να διαχειρίζεται τις διεθνείς του επαφές:

«Με κάποιους ανθρώπους τα πας καλά. Και με κάποιους όχι. Μερικές φορές τα πας καλά με τους πιο σκληρούς ανθρώπους, όπως αυτός.

Και μερικές φορές δεν τα πας καλά με τους πιο αδύναμους, τους πιο αξιολύπητους ανθρώπους. Αλλά από την ημέρα που γνωριστήκαμε, τα πήγαμε καλά.»

Trump to Erdogan:



Some people you get along with. And some people you don't.



Sometimes you get along with the toughest people, like him. And sometimes you don't get along with the weakest, most pathetic people.



But from the day we met, we got along. pic.twitter.com/IxDQeFpPFE — Clash Report (@clashreport) July 7, 2026

«Σπουδαίος σύμμαχος» και η υποχρέωση συντήρησης των αεροσκαφών

Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στον στρατηγικό ρόλο της Τουρκίας, επισημαίνοντας τη στάση που κράτησε σε κρίσιμες στιγμές:

«Η Τουρκία ήταν ένας σπουδαίος σύμμαχος για εμάς. Θα μπορούσαν να είχαν μπει στη μάχη από την άλλη πλευρά. Είναι πολύ ισχυροί, αλλά δεν το έκαναν αυτό. Ίσως δεν το έκαναν εξαιτίας μου.»

Trump:



Türkiye bought planes from the U.S. When you buy a plane from the U.S., if there is engine maintenance, I think we have an obligation to maintain the engines and help them maintain the engines. pic.twitter.com/EW0JeuyUEK — Clash Report (@clashreport) July 7, 2026

Σχετικά με τα αεροπλάνα που έχει ήδη προμηθευτεί η Άνκαρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε μια νέα διάσταση, υπογραμμίζοντας τις τεχνικές και συμβατικές υποχρεώσεις των ΗΠΑ:

«Η Τουρκία αγόρασε αεροπλάνα από τις ΗΠΑ Όταν αγοράζετε ένα αεροπλάνο από τις ΗΠΑ, εάν υπάρχει συντήρηση κινητήρα, νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση να συντηρούμε τους κινητήρες και να τους βοηθάμε να τους συντηρούμε.»

BREAKING: Trump says he’ll remove CAATSA sanctions on Türkiye. pic.twitter.com/uPH3hjTBeP — Clash Report (@clashreport) July 7, 2026

Κατά τη διάρκεια των διπλωματικών επαφών του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ένα ηνούμενο μήνυμα πλήρους επαναπροσέγγισης. Αναφερόμενος στους αμυντικούς περιορισμούς που βαραίνουν την Άγκυρα, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Δεν θέλουμε να επιβάλουμε κυρώσεις σε φίλους. Οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις CAATSA σε βάρος της Τουρκίας ».

Η τοποθέτηση αυτή επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που μετέδιδαν διεθνή μέσα ενημέρωσης σχετικά με την ετοιμότητα του Λευκού Οίκου να τερματίσει τις κυρώσεις. Αναμένεται να εγκριθεί από το Κογκρέσο.