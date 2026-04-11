Artemis II: Επέστρεψε στη Γη η αποστολή - Η προσθαλάσσωση των 4 αστροναυτών στον Ειρηνικό

Επέστρεψαν στη Γη οι αστροναύτες του Artemis II της NASA. Οι αμερικανοί αστροναύτες Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κόουκ κι ο καναδός συνάδελφός τους Τζέρεμι Χάνσεν προσθαλασσώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (ξημερώματα Σαββάτου 11/4 ώρα Ελλάδας), ακριβώς όπως προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα, στα ανοικτά της Καλιφόρνιας, στον Ειρηνικό, έπειτα από δεκαήμερο ταξίδι μετ’ επιστροφής γύρω από τη Σελήνη.

The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end.

Το σκάφος τους, το Ωρίων, έκανε την είσοδό του την ατμόσφαιρα με ταχύτητα πάνω από 38.000 χιλιόμετρα την ώρα και τις δυνάμεις τριβής να προκαλούν θερμοκρασίες πάνω από τους 2.700° Κελσίου, προτού πάντως προσθαλασσωθεί χωρίς πρόβλημα στον Ειρηνικό, επιβραδυνόμενο από μεγάλα αλεξίπτωτα, όπως ακριβώς την εποχή του προγράμματος Apollo.

Τραμπ: «Το επόμενο βήμα θα είναι ο Άρης»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε το μήνυμά του για την επιστροφή στη Γη των τεσσάρων αστροναυτών της αποστολής Άρτεμη ΙΙ, που έκαναν τον γύρο της Σελήνης, εξαίροντας το «θεαματικό» ταξίδι και θέτοντας νέο στόχο: τον κόκκινο πλανήτη.

«Συγχαρητήρια στο σπουδαίο και πολύ ταλαντούχο πλήρωμα της (αποστολής) Άρτεμις 2. Όλο το ταξίδι ήταν θεαματικό, η προσθαλάσσωση ήταν τέλεια και, ως πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος!», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

«Θα το ξανακάνουμε και κατόπιν», το «επόμενο βήμα» θα είναι Aμερικανοί αστροναύτες να ταξιδέψουν «στον Άρη!», πέταξε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ για τους αστροναύτες του Artemis II.

«Είχαμε περιθώριο μικρότερο από μία μοίρα για τη γωνία προσέγγισης, και η ομάδα το πέτυχε»

Ο Αμίτ Κσατρίγια, αναπληρωτής διοικητής της NASA, περιέγραψε την τεχνική πρόκληση της επιστροφής του πληρώματος της αποστολής Artemis II από τη Σελήνη.

Όπως δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου: «Είχαμε λιγότερο από μία μοίρα περιθώριο στη γωνία εισόδου, έπειτα από ένα ταξίδι ενός τετάρτου του εκατομμυρίου μιλίων μέχρι τη Σελήνη — και η ομάδα το πέτυχε. Αυτό δεν είναι τύχη. Είναι χίλιοι άνθρωποι που κάνουν σωστά τη δουλειά τους.»

Και συνέχισε: «Πριν από 53 χρόνια, η ανθρωπότητα εγκατέλειψε τη Σελήνη. Αυτή τη φορά επιστρέφουμε για να μείνουμε. Ας ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκίνησαν. Ας επικεντρωθούμε σε όσα έμειναν ανολοκλήρωτα.

Ας μην πάμε απλώς για να υψώσουμε σημαίες και να φύγουμε, αλλά για να παραμείνουμε με σταθερότητα στον σκοπό μας.»