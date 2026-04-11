«Χιούστον έχουμε πρόβλημα»: Το θρίλερ του Apollo 13 και ο Έλληνας της Nasa που έσωσε την αποστολή

«Ξεπερνάμε τη μεγαλύτερη απόσταση που έχουν ταξιδέψει ποτέ άνθρωποι από τον πλανήτη Γη. Το κάνουμε τιμώντας τις εξαιρετικές προσπάθειες και τα επιτεύγματα των προκατόχων μας στην ανθρώπινη εξερεύνηση του διαστήματος», δήλωσε την περασμένη Δευτέρα (6/4) ένας από τους αστροναύτες της αποστολής Artemis II. Το πλήρωμα είχες μόλις γράψει ιστορία, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Apollo 13, αφού το Artemis II ξεπέρασε τη μέγιστη απόσταση από τη Γη που πέτυχε το Apollo 13 το 1970.

Πράγματι, πριν 56 χρόνια, οι αστροναύτες Jim Lovell, Fred Haise και Jack Swigert είχαν φτάσει σε μέγιστη απόσταση 248.655 μιλίων (400.171 χλμ) από τη Γη με το Apollo 13. Επρόκειτο για την τρίτη προσσεληνιακή αποστολή, η ίδια όμως έμεινε στην ιστορία για άλλους λόγους.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Το έτος 1961 είναι ένα σημείο αναφοράς για την ανθρωπότητα. Είναι το έτος κατά το οποίο ένα τεράστιο επιστημονικό και τεχνολογικό άλμα επιτεύχθηκε. Ο Ρώσος κοσμοναύτης Γιούρι Γκαγκάριν, γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που ταξιδεύει στο διάστημα και μπαίνει σε τροχιά γύρω από τη Γη. «Ο άνθρωπος κατέκτησε τον διαπλανητικόν χώρον», έγραφε στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Το Βήμα.

Όσο όμως η ανθρωπότητα πανηγύριζε γι' αυτήν της την κατάκτηση, μια μεγάλη κόντρα υπήρχε πίσω από τους προβολείς. Καθώς οι Σοβιετικοί προηγούνταν στην «κούρσα του διαστήματος» (Space Race) με τον Sputnik (πρώτος δορυφόρος) και τον Γιούρι Γκαγκάριν, οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεταν ως στόχο να κατακτήσουν το φεγγάρι (δηλαδή να προσεδαφίσουν πρώτες άνθρωπο σε αυτό) κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, με σκοπό να αποκατασταθεί το αμερικανικό κύρος.

Δεκαπέντε πύραυλοι Saturn V είχαν συμβόλαιο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ωστόσο, χρειάζονταν μόνο έξι - αυτός ήταν ο ένας που χρησιμοποίησαν οι Νιλ Άρμστρονγκ, Μπαζ Όλντριν και Μάικλ Κόλινς για την επιτυχημένη προσελήνωσή τους το 1969.

Με τους έξτρα πυραύλους να περισσεύουν, η NASA άλλαξε τους στόχους της αποστολής της· θα χρησιμοποιούσε τους πυραύλους για να βελτιώσει τα διαστημικά ταξίδια και να συλλέξει επιστημονικές πληροφορίες από την επιφάνεια της Σελήνης. Αυτός ήταν ο σκοπός της αποστολής του Apollo 13.

Στις 11 Απριλίου 1970, το Apollo 13 ξεκίνησε το ταξίδι του από τη Γη για τη Σελήνη.

Οι δύο πρώτες μέρες του ταξιδιού τους προς τη Σελήνη κύλησαν απρόσκοπτα. Στις 13 Απριλίου 1970, δύο ημέρες μετά την εκτόξευση, το Apollo 13 πετούσε 200.000 μίλια πάνω από τον πλανήτη Γη.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, σημειώθηκε έκρηξη σε μια από τις δύο δεξαμενές οξυγόνου. Μια δεξαμενή οξυγόνου του σκάφους εξυπηρέτησης ανατινάχτηκε λίγο μετά την έναρξη λειτουργίας του αναδευτήρα. Στο Χιούστον του Τέξας, ο έλεγχος εδάφους είχε λάβει κάποιες περίεργες μετρήσεις από μία από τις φιάλες υγρού οξυγόνου, οι οποίες παρείχαν αναπνεύσιμο αέρα στο πλήρωμα.

Ο αστροναύτης Jack Swigert επικοινώνησε με το κέντρο ελέγχου, λέγοντας την παροιμιώδη φράση «Houston, we've had a problem». Σύμφωνα με τη Nasa, η απάντηση που ήρθε ήταν η εξής: «Εδώ είναι το Χιούστον. Πείτε το ξανά, παρακαλώ».

Στην ομάδα του ιστορικού προγράμματος Απόλλων που έστειλε τους πρώτους ανθρώπους στη Σελήνη, υπήρξε κι ο Έλληνας Αντώνης Κονταράτος, γεννημένος το 1933 και με καταγωγή από τη Σαντορίνη. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους επιστήμονες της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA), όταν εκείνη ξεκίνησε την «μάχη του Διαστήματος» με τη Σοβιετική Ένωση.

Στη δραματική αυτή στιγμή που έζησαν οι αστροναύτες του Apollo 13, το κέντρο ελέγχου της NASA έπρεπε να βρει επιτόπου μία λύση, την οποία έδωσε τελικά ο Αντώνης Κονταράτος.

Στη διάσημη κινηματογραφική ταινία «Apollo 13» με τον Τομ Χανκς (ο οποίος ενσαρκώνει τον διοικητή της αποστολής Τζιμ Λάβελ), ο τεχνικός που αναλαμβάνει να σώσει τους αστροναύτες δεν είναι άλλος στην πραγματικότητα από τον Αντώνη Κονταράτο, ο οποίος κατάφερε να βρει λύση ώστε να χωρέσει ένας κύβος μέσα σε έναν κύλινδρο, σώζοντας έτσι τη ζωή των αστροναυτών.

Οι Αμερικανοί του είχαν απονείμει πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων το βραβείο επιτεύγματος για το πρόγραμμα «Άνθρωπος στο Φεγγάρι», που οδήγησε στο πρώτο βήμα του ανθρώπου στην Σελήνη. Το βραβείο αυτό, του το απένειμε η NASA για τη «σημαίνουσα συνεισφορά του προς το αμερικανικό έθνος». Επίσης, το 1971 βραβεύτηκε με ειδική μνεία για την προσφορά του στις επανδρωμένες πτήσεις στο Διάστημα.