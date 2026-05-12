Άρθρο κόλαφος των New York Times για τις φυλακές του Ισραήλ: «Καθεστώς» οι βιασμοί Παλαιστινίων

Ο αρθρογράφος των New York Times Νικ Κρίστοφ, με χθεσινό του άρθρο (11/5) βασισμένο σε μαρτυρίες Παλαιστινίων, ανέδειξε πώς οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι υφίστανται εκτεταμένη και απάνθρωπη σεξουαλική βία στις φυλακές του Ισραήλ.

Περιγράφει μία συστηματική πρακτική που αναπαράγουν όλες οι βαθμίδες του σωφρονιστικού οικοδομήματος, από δεσμοφύλακες και στρατιώτες μέχρι ανακριτές, επικαλούμενος συνεντεύξεις με πρώην κρατούμενους και ευρήματα έγκριτων οργανισμών..

Σε άρθρο με τίτλο «Η σιωπή που συναντά τον βιασμό των Παλαιστινίων», ο αρθρογράφος ανέφερε ότι πήρε συνέντευξη από 14 Παλαιστίνιους άνδρες και γυναίκες που περιέγραψαν σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς κατά τη διάρκεια κράτησης ή επιθέσεων από ισραηλινές δυνάμεις και εποίκους.

Η «κόλαση επί της Γης» του Ισραήλ

Ο Κρίστοφ υπογραμμίζει ότι δεν υπήρχαν «αποδεικτικά στοιχεία ότι η ισραηλινή ηγεσία διατάζει άμεσα βιασμούς», αλλά υποστήριξε ότι οι ισραηλινές αρχές είχαν δημιουργήσει «έναν μηχανισμό ασφαλείας όπου η σεξουαλική βία έχει γίνει τυποποιημένη διαδικασία», επικαλούμενος και έκθεση του ΟΗΕ.

Διαβάστε ακόμα: Παραλήρημα Τραμπ στο Truth Social: Γιατί έκανε πάνω από 50 αναρτήσεις χωρίς νόημα τη Δευτέρα

Το άρθρο περιελάμβανε μαρτυρίες πρώην κρατουμένων που κατήγγειλαν βιασμό, ξυλοδαρμούς, απειλές σεξουαλικής βίας και ταπείνωση κατά τη διάρκεια της φυλάκισης.

Ο Κρίστοφ επικαλέστηκε εκθέσεις οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των Euro-Med Human Rights Monitor, Save the Children, του εβραϊκού B'Tselem και της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων, οι οποίες τεκμηριώνουν ισχυρισμούς για σεξουαλική κακοποίηση και κακομεταχείριση Παλαιστινίων κρατουμένων.

Ο Κρίστοφ αναφέρθηκε επίσης σε μια έκθεση 49 σελίδων του ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε πέρυσι, η οποία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «συστηματικά» υποβάλλει τους Παλαιστίνιους σε «σεξουαλικά βασανιστήρια».

Το άρθρο αναφέρει περαιτέρω ότι ορισμένοι πρώην κρατούμενοι προειδοποιήθηκαν από τις ισραηλινές αρχές να μην μιλήσουν δημόσια για τις κακοποιήσεις μετά την απελευθέρωσή τους.

«Κανείς δεν γλίτωσε από σεξουαλικές επιθέσεις», γράφει ο αρθρογράφος επικαλούμενος έναν δημοσιογράφο από τη Γάζα.

Ο δημοσιογράφος είπε ότι σε μια περίπτωση, τον ακινητοποίησαν, τον έγδυσαν, του έδεσαν τα μάτια και τον έδεσαν με χειροπέδες πριν φέρουν ένα σκυλί. Σύμφωνα με την αφήγησή του, ένας εκτροφέας που μιλούσε εβραϊκά ενθάρρυνε το ζώο, το οποίο στη συνέχεια τον βίασε.

«Χρησιμοποιούσαν κάμερες για να τραβήξουν φωτογραφίες και άκουσα τα γέλια και τα χαχανητά τους», είπε στον Κρίστοφ, λέγοντας ότι προσπάθησε να σπρώξει το ζώο μακριά, αλλά φέρεται να ήταν μάταιο.

Άλλοι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι και παρατηρητές ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επίσης επικαλεστεί αναφορές που ισχυρίζονται ότι αστυνομικοί σκύλοι χρησιμοποιήθηκαν σκόπιμα για σεξουαλικές επιθέσεις σε κρατούμενους.

Πολλαπλές μαρτυρίες υποδηλώνουν ότι σεξουαλική βία έχει επίσης στρέφεται εναντίον Παλαιστινίων παιδιών, πολλά από τα οποία συνήθως κρατούνται με ισχνές κατηγορίες όπως η ρίψη πετρών ενάντια σε πάνοπλους ισραηλινούς στρατιώτες.

Ο Κρίστοφ είπε ότι εντόπισε και πήρε συνέντευξη από τρία αγόρια που είχαν φυλακιστεί, και το καθένα περιέγραψε ότι είχε βιώσει σεξουαλική κακοποίηση.

«Η σεξουαλική βία χρησιμοποιείται για να πιέσει τις κοινότητες να εγκαταλείψουν τη γη τους», ανέφερε σε έκθεση της Κοινοπραξίας Προστασίας της Δυτικής Όχθης, ενός συνασπισμού διεθνών οργανισμών βοήθειας με επικεφαλής το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων.

Από την έναρξη του γενοκτονικού πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον από 75.000 ανθρώπους, έχει τραυματίσει πάνω από 172.000 και έχει προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές που επηρεάζουν το 90% των υποδομών.