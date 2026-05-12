Χεζμπολάχ: «Ο Λίβανος θα γίνει κόλαση για το Ισραήλ, δεν παραδινόμαστε»

Η λιβανική Χεζμπολάχ επανήλθε με νέες απειλές για τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής, υποσχόμενη να μετατρέψει τον Λίβανο σε «κόλαση για το Ισραήλ».

Η σιιτική αντιστασιακή οργάνωση τόνισε πως δεν θα παραδοθεί ποτέ και θα συνεχίσει να αγωνίζεται ενάντια στην «αμερικανοϊσραηλινή επιθετικότητα» που έχει ως στόχο την ένταξη του Λιβάνου στην τροχιά του «Μεγάλου Ισραήλ», δήλωσε ο επικεφαλής της, Σεΐχης Ναΐμ Κασέμ.

«Δεν θα παραδοθούμε, δεν θα εγκαταλείψουμε το πεδίο της μάχης και θα το μετατρέψουμε σε κόλαση για το Ισραήλ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κασέμ σε γραπτή ομιλία του προς τους υποστηρικτές του.

Κάλεσε επίσης τη λιβανική κυβέρνηση να τερματίσει τις συνομιλίες με το Ισραήλ, οι οποίες, όπως είπε, έδωσαν «δωρεάν παραχωρήσεις» στο Τελ Αβίβ, παρά τη εν εξελίξει εισβολή και την εκστρατεία βομβαρδισμών.