Το Ισραήλ υπερψήφισε νόμο για θανατική ποινή στους καταδικασθέντες της 7ης Οκτωβρίου

Την έσχατη τιμωρία της θανατικής ποινής φέρνει το Ισραήλ με νέο νόμο που υπερψηφίστηκε αλλά και τη διεξαγωγή δημόσιων δικών για όσους εμπλέκονται στις πρωτοφανείς επιθέσεις υπό την ηγεσία της Χαμάς και στις μαζικές ομηρίες στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023.

Ο νόμος υπερψηφίστηκε με 93 ψήφους υπέρ και 0 κατά στο κοινοβούλιο του Ισραήλ - την Κνεσέτ - και απροσδόκητα υποστηρίχθηκε από κοινού από πολιτικούς της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης.

Οι υπόλοιποι 27 νομοθέτες απουσίαζαν ή απείχαν. «Είθε όλοι να δουν πώς τα θύματα και οι οικογένειές τους κοιτάζουν τα μάτια αυτών των δολοφόνων, βιαστών και απαγωγέων», δήλωσε η Γιούλια Μαλινόφσκι, συν-εισηγήτρια του νομοσχεδίου, σε συνέντευξη Τύπου πριν από τις κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες.

«Είθε όλοι να δουν πώς το Κράτος του Ισραήλ είναι ένα κυρίαρχο κράτος που ξέρει πώς να λογοδοτεί σε όσους το έβλαψαν», δήλωσε η πολιτικός της αντιπολίτευσης.

«Έχουμε φτάσει στη γραμμή τερματισμού, η οποία είναι στην πραγματικότητα η γραμμή εκκίνησης: η αρχή ιστορικών δικών, τις οποίες θα δει όλος ο κόσμος», πρόσθεσε.

Ισραηλινές ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιτίθενται σθεναρά στον νέο νόμο και την θανατική ποινή, ενώ παράλληλα κάνουν λόγο για «δίκες παρωδίες» που βασίζονται σε ομολογίες που φέρονται να αποσπάστηκαν με βασανιστήρια.

Παρόλο που το κοινοβούλιο του Ισραήλ ψήφισε τον νόμο περί θανατικής ποινής για τρομοκράτες τον Μάρτιο, ο οποίος απευθύνεται σε Παλαιστίνιους που καταδικάστηκαν για τρομοκρατικά αδικήματα, δεν εφαρμόζεται αναδρομικά.

Αυτό σήμαινε ότι απαιτήθηκε ξεχωριστή νομοθεσία για την αντιμετώπιση όσων φέρονται να διέπραξαν την επίθεση. Ισραηλινοί πολιτικοί που υποστηρίζουν τον νόμο λένε ότι θα επιτρέψει μια δίκη ιστορικής σημασίας, συγκρίνοντάς την με εκείνη του Ναζί εγκληματία πολέμου Άντολφ Άιχμαν.

Ο νέος νόμος δημιουργεί ένα ειδικό νομικό πλαίσιο για τη δίωξη όσων κατηγορούνται για άμεση εμπλοκή στις επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων μελών της μονάδας ειδικών δυνάμεων Nukhba των Ταξιαρχιών al-Qassam, της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, οι οποίοι συνελήφθησαν στο Ισραήλ.

Αναμένεται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες που κυμαίνονται από τρομοκρατία και δολοφονία έως σεξουαλική βία και γενοκτονία - κάτι που θα επιφέρει την ποινή του θανάτου.

Θα βιντεοσκοπούνται οι δίκες

Θα δικαστούν ενώπιον ειδικού στρατιωτικού δικαστηρίου στην Ιερουσαλήμ με διαφορετικούς κανόνες από τις κανονικές ποινικές δίκες. Σημαντικές ακροάσεις, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης, της ετυμηγορίας και της καταδίκης, πρόκειται να βιντεοσκοπηθούν και να μεταδοθούν σε ειδικό ιστότοπο.

Τα θύματα της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου και οι οικογένειες που πένθησαν συμμετείχαν στις συζητήσεις της κοινοβουλευτικής επιτροπής σχετικά με τη νέα νομοθεσία. Η Carmit Palty Katzir δήλωσε ότι συμμετείχε για να διαφυλάξει τα δικαιώματα όσων επλήγησαν περισσότερο. Ο αδελφός της, Elad Katzir, πιάστηκε όμηρος από το σπίτι όπου μεγάλωσαν και δολοφονήθηκε σε αιχμαλωσία. Ο πατέρας της, Rami, σκοτώθηκε και η μητέρα της, Hana, πιάστηκε όμηρος και αργότερα αφέθηκε ελεύθερη.

«Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι από πολλές απόψεις αυτό το γεγονός δεν έχει τελειώσει», δήλωσε η ίδια στο ισραηλινό στρατιωτικό ραδιόφωνο. «Τόσες πολλές οικογένειες έχουν μείνει με εντελώς ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τις δολοφονίες. Ένας όγκος πληροφοριών απλά δεν φτάνει σε εμάς», πρόσθεσε.

Η Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών έχει ως κρατούμενους αυτή τη στιγμή 1.283 άτομα ως λεγόμενους παράνομους μαχητές, χωρίς να έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι από τη Γάζα. Ένας μικρός αριθμός κατοίκων της Γάζας πιστεύεται επίσης ότι κρατείται από τον ισραηλινό στρατό και, σύμφωνα με πληροφορίες, 300 έως 400 κάτοικοι της Γάζας κρατούνται ως κατηγορούμενοι για ποινικά αδικήματα, ύποπτοι για συμμετοχή στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Οι υποστηρικτές του νέου νόμου λένε ότι το στρατιωτικό δικαστήριο θα προσαρμόσει ορισμένους συνήθεις κανόνες αποδεικτικών στοιχείων και διαδικασίας, ώστε να μπορεί να χειριστεί μια νομική διαδικασία τεράστιου μεγέθους και σημασίας. Υποστηρίζουν ότι αυτό δεν θα επηρεάσει σημαντικά τη δίκαιη διεξαγωγή της δίκης. Ωστόσο, ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων αμφισβητούν αυτό - λέγοντας ότι οι υπάρχουσες διαδικασίες έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τα δικαιώματα των κατηγορουμένων.