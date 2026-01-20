Πέρα από τις προκλητικές δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ πήγε τη ρητορική του ένα βήμα παρά πέρα και δημοσίευσε φωτογρταφίες με τεχνητή νοημοσύνη που δείχνουν τη σημαία των ΗΠΑ στη Γροιλανδία ορίζοντάς την «αμερικανικό έδαφος».

Στο AI δημιούργημά του ο Αμερικανός Πρόεδρος μάλιστα, απεικονίζεται και ο ίδιος μαζί με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και δίπλα τους υπάρχει μια ταμπέλα που γράφει: «Greeenland US Territory 2026».

Η AI φωτογραφία που ανήρτησε ο Τραμπ για τη Γροιλανδία | Donald J. Trump@TruthSocial

Και εκεί που μια εικόνα με κατάκτηση ξένου εδάφους ήταν αρκετή για να περάσει το μήνυμα του, ανήρτησε στη συνέχεια και δεύτερη ΑΙ φωτογραφία.

Κατά το δεύτερο «χτύπημα», ο ρεπουμπλικανός απεικονίζεται στο Οβάλ Γραφείο μαζί με ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καθώς και ο γ.γ του ΝΑΤο Μάρκ Ρούτο και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με έναν χάρτη της Γροιλανδίας στο φόντο βαμμένο στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.

Η AI φωτογραφία του Τραμπ για τη Γροιλανδία στο Οβάλ Γραφείο | Donald J.Trump@TruthSocial

Το όνομα του Τραμπ έχει ταυτιστεί με τις AI generated εικόνες, που σε άλλες μεταμορφώνεται σε SuperMan και Jedi με μια διάθεση χιούμορ αλλά σε άλλες αναρτά επικίνδυνο περιεχόμενο όπως τον ίδιο να κάνει ηλιοθεραπεία στη «Ριβιέρα της Γάζας» ή να πετάει με τον Νετανιάχου πάνω από το Ιράν με μαχητικό αεροσκάφος.

Τραμπ: Τηλεφωνική επικοινωνία με Ρούτε για Γροιλανδία

Εκτός από τις αναρτήσεις στο Truth Social, ο Τραμπ είχε επικονωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αναφορικά με τη Γροιλανδία.

Η επικποινωνία σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ χαρακτηρίστηκε «πολύ καλή» από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι συμφώνησε σε μια συνάντηση διαφόρων μερών στο Νταβός της Ελβετίας στη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Δεν διευκρίνισε ποια είναι αυτά τα διάφορα μέρη.

«Όπως εξέφρασα στον καθένα, πολύ ξεκάθαρα, η Γροιλανδία είναι επιτακτικής σημασίας για την Εθνική και την Παγκόσμια Ασφάλεια. Δεν γίνεται να κάνουμε πίσω - Σ' αυτό όλοι συμφωνούν!», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ είχε πει προηγουμένως σε δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν συνομιλίες με θέμα την απόκτηση της Γροιλανδίας αυτή την εβδομάδα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, επειδή η Δανία δεν μπορεί να προστατεύσει το έδαφος αυτό.

