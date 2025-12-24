Τραμπ και Νετανιάχου σε μαχητικό αεροσκάφος: Το AI βίντεο του ισραηλινού γραφείου Τύπου με μήνυμα προς το Ιράν

Σε ανάρτηση στο Instagram που φαίνεται να σηματοδοτεί έξι μήνες από τον πόλεμο του Ισραήλ με το Ιράν, το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου κοινοποίησε ένα βίντεο παραγόμενο από τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πετούν με ένα μαχητικό αεροσκάφος πάνω από ένα πλέγμα κτιρίων σε άγνωστη ερημική περιοχή.

Στο τεχνητό βίντεο .διάρκειας λίγων δευτερολέπτων, σύμφωνα με το Times of Israel,.ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος φορούν γυαλιά πιλότου και ρίχνουν μια σύντομη ματιά ο ένας στον άλλον.

«Στον γύρο της νίκης μας. #sixmonths», αναφέρει η λεζάντα.

The Prime Minister's Office published this video of Netanyahu and Trump in a B2 bomber pic.twitter.com/UbtURccTUx — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) December 24, 2025

Το Ισραήλ δήλωσε ότι η εκτεταμένη επίθεσή του τον Ιούνιο κατά των κορυφαίων στρατιωτικών ηγετών του Ιράν, των πυρηνικών επιστημόνων, των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου και του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων ήταν απαραίτητη για να αποτραπεί η Ισλαμική Δημοκρατία από την υλοποίηση του δηλωμένου της σχεδίου να καταστρέψει το εβραϊκό κράτος.