Ασταμάτητος ο Τραμπ τα βάζει τώρα με Ιταλία και Ισπανία και εξαπολύει απειλές

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι πιθανό να εξετάσει το ενδεχόμενο απόσυρσης αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία και την Ισπανία, μία ημέρα αφότου ανακοίνωσε ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης της παρουσίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη Γερμανία.
«Ναι, είναι πιθανό», απάντησε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε εάν θα εξέταζε το ενδεχόμενο μείωσης των αμερικανικών στρατευμάτων σε ευρωπαϊκές χώρες. «Γιατί να μην το έκανα; Η Ιταλία δεν μας έχει βοηθήσει καθόλου και η Ισπανία φέρθηκε απαίσια, απολύτως απαίσια», είπε ο αμερικανός πρόεδρος, εκφράζοντας για ακόμη μια φορά την ενόχλησή του για την απόφαση ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να μην εμπλακούν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.
