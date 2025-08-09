Αστυνομική βία στην Αυστραλία: Αστυνομικοί «ψέκασαν» με σπρέι πιπεριού γυμνή γυναίκα

Ένα σοκαριστικό βίντεο αστυνομικής αυθαιρεσίας έρχεται στη δημοσιότητα από την Αυστραλία, μετά την προφυλάκιση δύο αστυνομικών, οι οποίοι αποτυπώνονται στο οπτικοακουστικό υλικό να επιτίθενται -με κλωτσιές- σε μία γυμνή γυναίκα με ψυχική ασθένεια, προτού την «ψεκάσουν» με σπρέι πιπεριού.

Ο λόγος για τους Nathan Black και Timothy John Trautsch που ομολόγησαν την ενοχή τους για την επίθεση κατά της γυναίκας κατά τη διάρκεια μιας σύλληψης στο Emu Plains, στα δυτικά του Σίδνεϊ, στις 22 Ιανουαρίου 2023.

Οι πρώην αστυνομικοί στην Αυστραλία, στη συνέχεια, έστειλαν το βίντεο που είχαν τραβήξει με τις κάμερες που φορούσαν στο σώμα τους σε έναν συνάδελφό τους, «υπερηφανευόμενοι» πως: «Την τσακίσαμε».

Αυστραλία: Το χρονικό της δίκης και της αυθαιρεσίας

Οι δύο αστυνομικοί παραπέμφθηκαν σε ακροαματική διαδικασία στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Penrith την Παρασκευή το απόγευμα και έσκυψαν το κεφάλι όταν τελικά έμαθαν την ποινή τους.

Ο δικαστής Graham Turnbull καταδίκασε τον Black σε πέντε χρόνια και εννέα μήνες φυλάκιση με ελάχιστη ποινή τριών ετών και τριών μηνών. Ο Trautch καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση με περίοδο χωρίς αναστολή τριών ετών.

Το προηγουμένως απόρρητο βίντεο από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, που αποτύπωνε τη φρικιαστική επίθεση, είχε διάρκεια 18 λεπτά και δημοσιοποιήθηκε μετά την καταδίκη της Παρασκευής.

Το συγκλονιστικό βίντεο έδειχνε το ζευγάρι να φτάνει στον τόπο του εγκλήματος, όπου η γυναίκα βρισκόταν σε μια λακκούβα στον δρόμο. Την κυνηγούσαν για αρκετή ώρα, πριν την κλωτσήσουν επανειλημμένα στο κεφάλι και τη σύρουν στο δρόμο τραβώντας την από τα μαλλιά, σε μια παρατεταμένη επίθεση.

Στο ίδιο ντοκουμέντο, οι αστυνομικοί «ψεκάζουν» με σπρέι πιπεριού όσο εκείνη κάθεται γυμνή στο οδόστρωμα, με τους ίδιους να χαμογελούν για τις «πράξεις» τους.