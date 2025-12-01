Μενού

Ατελείωτη καραμπόλα: Πάνω από 50 αυτοκίνητα «κόλλησαν» στο χιόνι μετά από τροχαία

Δύο τροχαία λόγω περιορισμένης ορατότητας είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες καραμπόλες με πάνω 50 αυτοκίνητα στα χιόνια.

Καραμπόλα 50μοχημάτων λόγω χιονιά στις ΗΠΑ | Youtube.com/ABC 7 Chicago
Δύο εντυπωσιακά τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν την Κυριακή (30/11) στην πολιτεία Ιντιάνα των ΗΠΑ, μέσα σε διάστημα λίγων μόλις λεπτών, με αποτέλεσμα πάνω από 50 οχήματα να εμπλακούν σε καραμπόλες εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης που έπληξε την περιοχή.

Σύμφωνα με το cbsnews.com, το πρώτο ατύχημα καταγράφηκε στις 11:30 το πρωί (τοπική ώρα), με περίπου 20 οχήματα να συγκρούονται λόγω των εξαιρετικά περιορισμένων συνθηκών ορατότητας.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 11:45, σημειώθηκε η μεγαλύτερη καραμπόλα στον αυτοκινητόδρομο Interstate 70, όπου η ορατότητα μηδενίστηκε σχεδόν ακαριαία, οδηγώντας στη μαζική σύγκρουση δεκάδων οχημάτων.

Ο αυτοκινητόδρομος παρέμεινε κλειστός για έξι ώρες, ενώ συνεργεία και διασώστες εργάστηκαν για τη ρυμούλκηση των ακινητοποιημένων οχημάτων. Ευτυχώς, δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί, παρά μόνο ελαφρείς μώλωπες.

