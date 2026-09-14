Αθλήτριες απαντούν στη Σίντνεϊ Σουίνι μετά το σέξυ βίντεο: «Έτσι μοιάζουν οι γυναίκες στον αθλητισμό»

Η διαφήμιση της Σίντνεϊ Σουίνι για τη Novig, που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τη γυναικεία αθλητική εικόνα, έχει πυροδοτήσει ένα διαφορετικό κύμα απαντήσεων από γυναίκες αθλήτριες στα social media.

Ακολουθώντας το παράδειγμα της Αμερικανίδας γυμνάστριας Gracie Kramer, η οποία ξεκίνησε μια τάση δημοσιεύσεων με το μήνυμα «έτσι μοιάζει μια γυναίκα στον αθλητισμό», η Αυστραλή Ολυμπιονίκης της κολύμβησης Lani Pallister ανάρτησε στο Instagram ένα βίντεο από την καθημερινότητά της: την προπόνηση, τους αγώνες και τα μετάλλιά της.

Στο ίδιο πνεύμα, η σπρίντερ Bree Rizzo δημοσίευσε ένα βίντεο με στιγμιότυπα από την αθλητική της πορεία, ενώ το Australian Institute of Sport δημιούργησε τη δική του εκδοχή, παρουσιάζοντας αθλήτριες από διαφορετικά αθλήματα, όπως η τοξοβολία, η ενόργανη γυμναστική, η πυγμαχία και το σόφτμπολ, αλλά και στιγμές από την επιστημονική έρευνα που βρίσκεται πίσω από τον γυναικείο αθλητισμό.

Οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν στην ανάδειξη της καθημερινότητας των αθλητριών. Η Αυστραλή πολίστρια και αργυρή Ολυμπιονίκης Tilly Kearns έγραψε σε ανάρτησή της: «Μισώ απολύτως αυτή τη νέα αθλητική διαφήμιση της Σίντνεϊ Σουίνι».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η παγκόσμια πρωταθλήτρια πυγμαχίας Skye Nicolson, υποστηρίζοντας ότι η κριτική δεν θα πρέπει να αφορά την εμφάνιση των γυναικών, αλλά τον τρόπο με τον οποίο η διαφήμιση μετατρέπει τον γυναικείο αθλητισμό σε αντικείμενο χλευασμού.

«Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να δείχνεις “σέξι” επειδή αθλείσαι και στο να χρησιμοποιείς το σεξ για να πουλήσεις τον “αθλητισμό”», έγραψε σε Instagram Story. «Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να δείχνεις όμορφη και να αθλείσαι, ούτε στο να αγκαλιάζεις τη θηλυκότητά σου και ταυτόχρονα να είσαι μια δυναμική, σκληροτράχηλη αθλήτρια».

Ορισμένοι χρήστες των social media υποστήριξαν ότι η κριτική θα έπρεπε να στραφεί περισσότερο προς τη Novig και όχι προς τη Σίντνεϊ Σουίνι. Ωστόσο, η ηθοποιός δεν αποτελεί απλώς το πρόσωπο της συγκεκριμένης καμπάνιας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Novig, έχει ενταχθεί στην εταιρεία ως «στρατηγική συνεργάτιδα και μέτοχος».

Η διαμάχη γύρω από τη διαφήμιση έχει, πάντως, λειτουργήσει προς όφελος τόσο της Novig όσο και της Sweeney, καθώς η δημοσιότητα θυμίζει την έντονη αντιπαράθεση που είχε προκαλέσει το 2025 η καμπάνια της American Eagle με πρωταγωνίστρια τη Σίντνεϊ Σουίνι και το σύνθημα «Sydney Sweeney has great jeans».

Η συγκεκριμένη καμπάνια είχε δεχθεί έντονη κριτική, καθώς πολλοί θεώρησαν ότι η διαφημιστική γλώσσα παρέπεμπε σε ευγονικές αντιλήψεις. Σε ένα πλέον διαγραμμένο βίντεο, η Σίντνεϊ Σουίνι έλεγε ότι «τα γονίδια περνούν από τους γονείς στους απογόνους», καθορίζοντας χαρακτηριστικά όπως το χρώμα των μαλλιών, η προσωπικότητα και το χρώμα των ματιών, πριν καταλήξει στο λογοπαίγνιο: «Τα τζιν μου είναι μπλε».

Μήνες μετά την κυκλοφορία της διαφήμισης, η ηθοποιός αναγνώρισε ότι η σιωπή της απέναντι στην κριτική είχε τελικά επιδεινώσει την αντιπαράθεση.

«Ειλικρινά, με εξέπληξε η αντίδραση», είχε δηλώσει. «Είμαι αντίθετη στο μίσος και στον διχασμό».

Η νέα διαμάχη επαναφέρει έτσι ένα ευρύτερο ερώτημα γύρω από τον τρόπο με τον οποίο η γυναικεία εικόνα χρησιμοποιείται στη διαφήμιση του αθλητισμού: πότε η θηλυκότητα αποτελεί μέρος της αυτοέκφρασης μιας αθλήτριας και πότε μετατρέπεται σε εργαλείο για να πουληθεί ένα προϊόν ή μια εικόνα του γυναικείου σώματος.