Αθωώθηκαν οι πέντε Ελληνοκύπριοι στα κατεχόμενα - Κρατούνταν παράνομα από τον Ιούλιο

Το παράνομο στρατιωτικό δικαστήριο του ψευδοκράτους αθώωσε τους πέντε Ελληνοκύπριους που κρατούνταν παράνομα από τον περασμένο Ιούλιο στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η τελική «ακροαματική διαδικασία» που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ο «δικαστής» έκρινε ότι οι «κατηγορίες» του εισαγγελέα ήταν αναπόδεικτες.

Η «δίκη» βασίστηκε στον ισχυρισμό ότι ο 66χρονος Γ.Γ. «πέρασε από το οδόφραγμα του Ακγιάρ (σ.σ. το οδόφραγμα των Στροβιλιών κοντά στην Αμμόχωστο), το οποίο αποτελεί «στρατιωτική απαγορευμένη ζώνη πρώτου βαθμού», χωρίς να επιδείξει την ταυτότητά του στον αξιωματικό, ενώ τέσσερις άλλοι Ελληνοκύπριοι βοήθησαν τον Γ.Γ.».

Οι πέντε, είχαν μεταβεί στο Τρίκωμο, τη γενέτειρά τους και επίκεντρο του παράνομου οικοδομικού οργασμού με ελληνοκυπριακές περιουσίες για να δουν αν και οι δικές τους είχαν καταπατηθεί. Η δίκη θεωρήθηκε πράξη εκδίκησης από το κατοχικό καθεστώς για τη δίωξη Τουρκοκυπρίων αλλά και αλλοδαπών σφετεριστών ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα.