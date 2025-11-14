Μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου, η Χαμάς ανέκτησε γρήγορα τον έλεγχο περιοχών που είχε εγκαταλείψει το Ισραήλ.

Παράλληλα, προχώρησε σε εκκαθαρίσεις, σκοτώνοντας δεκάδες Παλαιστίνιους που κατηγορούσε για συνεργασία ή εγκληματικές πράξεις.

Οικονομικός έλεγχος και τέλη

Κάτοικοι της Γάζας καταγγέλλουν ότι η οργάνωση επιβάλλει τέλη σε εισαγόμενα αγαθά, όπως καύσιμα και τσιγάρα, ενώ παρακολουθεί στενά τις εμπορικές συναλλαγές. Εμπόροι αναφέρουν πρόστιμα σε όσους θεωρούνται ότι υπερτιμολογούν προϊόντα.

Η Χαμάς αρνείται ότι αυξάνει φόρους, υποστηρίζοντας πως στόχος της είναι η ρύθμιση των τιμών και η αποφυγή χάους.

Οι τιμές παραμένουν υψηλές και ασταθείς, με τους κατοίκους να παρομοιάζουν την αγορά με «χρηματιστήριο». Η έλλειψη εισοδήματος και οι δύσκολες συνθήκες επιβαρύνουν την καθημερινή ζωή, ενώ η ανθρωπιστική βοήθεια που φτάνει δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες.

Το σχέδιο των ΗΠΑ

Το σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει μεταβατική αρχή, πολυεθνική δύναμη ασφαλείας, αφοπλισμό της Χαμάς και ανοικοδόμηση της Γάζας. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις ενισχύουν την κυριαρχία της οργάνωσης.

«Όσο περισσότερο περιμένει η διεθνής κοινότητα, τόσο πιο εδραιωμένη γίνεται η Χαμάς», σχολιάζουν αναλυτές.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ξεκαθαρίζει ότι «η Χαμάς δεν μπορεί και δεν θα κυβερνήσει στη Γάζα». Η Παλαιστινιακή Αρχή επιδιώκει να έχει ρόλο στη νέα κυβέρνηση, αλλά το Ισραήλ απορρίπτει την επιστροφή της στη διοίκηση.

Η Φατάχ και η Χαμάς παραμένουν διχασμένες για τον τρόπο συγκρότησης του νέου οργάνου.

Εσωτερικές ανακατατάξεις

Παρά τις απώλειες στελεχών και χιλιάδων μαχητών, η Χαμάς συνεχίζει να καταβάλλει μισθούς στους εργαζόμενους της κυβέρνησης, με 1.500 σέκελ μηνιαίως.

Αντικατέστησε περιφερειακούς κυβερνήτες και μέλη του πολιτικού γραφείου που σκοτώθηκαν, δείχνοντας ότι διατηρεί την οργανωτική της δομή.

Η Χαμάς αξιοποιεί την αβεβαιότητα γύρω από το σχέδιο Τραμπ για να ενισχύσει την παρουσία της στη Γάζα.

Οι κάτοικοι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε δύσκολες συνθήκες, ενώ η διεθνής κοινότητα καθυστερεί να αποφασίσει ποιος θα αναλάβει τη διακυβέρνηση.