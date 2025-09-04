Ατύχημα στην Κολομβία: 19χρονη ακροβάτης έπεσε από ύψος 9 μέτρων ενώ έκανε σπαγκάτο

Την τρομαχτική στιγμή που μία 19χρονη ακροβάτης πέφτει από ύψος 9 μέτρων, ενώ κάνει σχετικό «νούμερο» σε τσίρκο, κατέγραψαν ΜΜΕ στην Κολομβία με τις αρχικές αναφορές να κάνουν λόγο πως δεν τραυματίστηκε.

Ο λόγος για την 19χρονη Νταϊάνα Ροντρίγκεζ στην Κολομβία, που κατά τη διάρκεια του ατυχήματος, προσπάθησε να κάνει σπαγκάτο στο τεντωμένο σχοινί, χάνοντας όμως την ισορροπία της.

#VideoBlu Este es el momento en que Dayana Rodríguez, una trapecista del Circo de los Hermanos Gasca, pierde el equilibrio en el acto de cuerda floja en una función el fin de semana pasado en Cali. De acuerdo con el director del circo, Raúl Gasca, la artista salió ilesa. pic.twitter.com/7IZtHUpd1v — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 1, 2025

Παρά το σχετικά μεγάλο ύψος της πτώσης, η 19χρονη είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν τραυματίστηκε σοβαρά, εκτός από κάποιες μελανιές στο κορμί της ενώ το ίδιο ανακοίνωσε και ο διευθυντής του τσίρκου.

Το τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε σε παράσταση του τσίκρκο Gasca Brothers το περασμένο Σαββατοκύριακο στην πόλη Κάλι

