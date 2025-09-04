Ατύχημα στην Κολομβία: 19χρονη ακροβάτης έπεσε από ύψος 9 μέτρων ενώ έκανε σπαγκάτο

Την τρομαχτική στιγμή που μία 19χρονη ακροβάτης πέφτει από ύψος 9 μέτρων, ενώ κάνει σχετικό «νούμερο» σε τσίρκο, κατέγραψαν ΜΜΕ στην Κολομβία με τις αρχικές αναφορές να κάνουν λόγο πως δεν τραυματίστηκε.
Ο λόγος για την 19χρονη Νταϊάνα Ροντρίγκεζ στην Κολομβία, που κατά τη διάρκεια του ατυχήματος, προσπάθησε να κάνει σπαγκάτο στο τεντωμένο σχοινί, χάνοντας όμως την ισορροπία της.
Παρά το σχετικά μεγάλο ύψος της πτώσης, η 19χρονη είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν τραυματίστηκε σοβαρά, εκτός από κάποιες μελανιές στο κορμί της ενώ το ίδιο ανακοίνωσε και ο διευθυντής του τσίρκου.
Το τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε σε παράσταση του τσίκρκο Gasca Brothers το περασμένο Σαββατοκύριακο στην πόλη Κάλι
