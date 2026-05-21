Axios: Ένταση μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου για τη συμφωνία με το Ιράν

Έντονη τηλεφωνική επικοινωνία είχαν την Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία και πιθανή συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Οι δύο ηγέτες διαφώνησαν σχετικά με την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, καθώς ο Νετανιάχου ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός ως προς το πλαίσιο αυτό, πιστεύοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να συνεχίσουν να ασκούν στρατιωτική πίεση στο Ιράν για να αποδυναμώσουν περαιτέρω το καθεστώς καταστρέφοντας τις κρίσιμες υποδομές του, σύμφωνα με δύο ισραηλινές πηγές που μίλησαν στο Axios.

Η αμερικανική πηγή ανέφερε ότι ο Νετανιάχου «είχε πάρει φωτιά μετά την τηλεφωνική συνομιλία», αν και ισραηλινές πηγές επισημαίνουν ότι ο Νετανιάχου «ανησυχεί πάντα» για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, ακόμη και σε φάσεις που είχαν αποτύχει στο παρελθόν.

Το γραφείο του πρωθυπουργού και ο Λευκός Οίκος αρνήθηκαν να σχολιάσουν την είδηση αυτή στο Axios.

Η πρόταση που διαμορφώνεται -η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, συντάχθηκε από το Κατάρ και το Πακιστάν με τη συμβολή περιφερειακών μεσολαβητών όπως η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και η Αίγυπτος- προβλέπει την υπογραφή «επιστολής προθέσεων» μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία θα τερματίσει επίσημα τον πόλεμο και θα ανοίξει 30 ημέρες διαπραγματεύσεων για θέματα όπως η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και ο περιορισμός του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, όπως δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο μια αμερικανική πηγή που συμμετείχε στη τηλεφωνική συνομιλία.