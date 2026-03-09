Axios: Η πρώτη διαφωνία ΗΠΑ - Ισραήλ μετά τα πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν

Οι ισραηλινές επιθέσεις το Σάββατο (07/03) σε 30 ιρανικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων ξεπέρασαν κατά πολύ αυτό που περίμεναν οι ΗΠΑ, παρότι το Ισραήλ είχε ενημερώσει εκ των προτέρων την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με Αμερικανό και Ισραηλινό αξιωματούχο, καθώς και πηγή με γνώση του θέματος, το γεγονός προκάλεσε την πρώτη σημαντική διαφωνία μεταξύ των δύο συμμάχων από την έναρξη του πολέμου πριν από οκτώ ημέρες.

Η Ουάσιγκτον ανησυχεί ότι επιθέσεις σε υποδομές που εξυπηρετούν τον απλό πληθυσμό του Ιράν μπορεί να έχουν αντίθετα στρατηγικά αποτελέσματα, συσπειρώνοντας την ιρανική κοινωνία γύρω από το καθεστώς και προκαλώντας άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.

Όπως μεταδίδει το Axios, oι επιδρομές της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας το Σάββατο προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές στην Τεχεράνη, με τις φλόγες να είναι ορατές από μεγάλη απόσταση και πυκνό καπνό να καλύπτει την πρωτεύουσα. Ο ισραηλινός στρατός (IDF) υποστήριξε σε ανακοίνωσή του ότι οι αποθήκες καυσίμων «χρησιμοποιούνται από το ιρανικό καθεστώς για την τροφοδοσία διαφόρων καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών φορέων». Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι επιθέσεις είχαν στόχο, μεταξύ άλλων, να στείλουν μήνυμα στο Ιράν να σταματήσει να στοχοποιεί ισραηλινές πολιτικές υποδομές.

Ο στρατός είχε ενημερώσει

Σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ο ισραηλινός στρατός είχε ενημερώσει τον αμερικανικό στρατό πριν από τις επιθέσεις. Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ αιφνιδιάστηκαν από το εύρος τους. «Δεν πιστεύουμε ότι ήταν καλή ιδέα», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ, ενώ Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι το μήνυμα της Ουάσιγκτον προς το Ισραήλ ήταν ουσιαστικά «τι στο καλό συμβαίνει;». Ο Λευκός Οίκος και ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασαν.

Παρότι οι εγκαταστάσεις που επλήγησαν δεν είναι μονάδες παραγωγής πετρελαίου, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχία ότι οι εικόνες με τις φλεγόμενες αποθήκες θα μπορούσαν να αναστατώσουν τις αγορές πετρελαίου και να ωθήσουν ακόμη υψηλότερα τις τιμές της ενέργειας. «Ο πρόεδρος δεν του αρέσει αυτή η επίθεση. Θέλει να σωθεί το πετρέλαιο, δεν θέλει να καεί. Και αυτό θυμίζει στον κόσμο τις υψηλές τιμές στα καύσιμα», δήλωσε σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ στο Axios.

Από την πλευρά του Ιράν, ο εκπρόσωπος του αρχηγείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια, που επιβλέπει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στις πετρελαϊκές υποδομές της χώρας, η Τεχεράνη μπορεί να απαντήσει με παρόμοια πλήγματα σε ολόκληρη την περιοχή. Πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής το Ιράν δεν έχει στοχοποιήσει ενεργειακές υποδομές στην περιοχή, αλλά προειδοποίησε ότι αν το κάνει, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν τα 200 δολάρια το βαρέλι.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ένας από τους πιο υψηλόβαθμους αξιωματούχους του καθεστώτος, προειδοποίησε επίσης ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις σε υποδομές, το Ιράν θα προχωρήσει σε αντίποινα «χωρίς καθυστέρηση».