Τι σηματοδοτεί η επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν - Το τριπλό μήνυμα

Ο γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, ορίστηκε νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων ανακοίνωσε την επιλογή του, ωστόσο δεν τηρήθηκαν τα τυπικά, καθώς ο νέος ηγέτης μετουσιώνεται άμεσα σε βασικό στόχο των δυνάμεων ΗΠΑ - Ισραήλ.

Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος γιος του Αλί Χαμενεΐ και έλαβε τη θέση που κρατούσε ο πατέρας του από το 1989, μέχρι και τον θάνατό του κατά τη διάρκεια των στοχευμένων ισραηλινών επιθέσεων στην Τεχεράνη.

Είναι πλέον επικεφαλής της, άκρως αποδυναμωμένης, Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων του Ιράν, με την αμερικανο-ισραηλινή επιχείρηση να στοχοποιεί και τα 88 μέλη της.

Η επιλογή του γιο του Χαμενεΐ αποτελεί, για πολλούς Ιρανούς, ένα πλήγμα στις ελπίδες τους πως το καθεστώς δεν θα καταστεί κληρονομικό. Άλλωστε, και ο ίδιος ο δολοφονηθείς ηγέτης είχε προτείνει στη Συνέλευση, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του 2024, να τον εξαιρέσουν από τη διαδοχή του. Σημειώνεται πως ο πρώην Ανώτατος Ηγέτης είχε ξεπεράσει τα 85 έτη και προετοίμαζε το έδαφος για την εκλογή του αντικαταστάτη του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχε ξεκαθαρίσει από την περασμένη κιόλας εβδομάδα, όταν είχε ανακοινωθεί από ιρανικό μέσο ενημέρωσης πως ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θα αναβαθμιστεί, πως πρόκειται για «απαράδεκτη επιλογή».

Μετά την ανακοίνωσή του, σημείωσε πως ο νέος Ανώτατος Ηγέτης θα πρέπει να λάβει την έγκριση των ΗΠΑ, αλλιώς «δεν θα μακροημερεύσει».

«Θα πρέπει να λάβει τη δική μας έγκριση» επεσήμανε ο Τραμπ, σε συνέντευξή του στο ABC News. «Εάν δεν τη λάβει, δεν θα μακροημερεύσει. Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε πως δεν χρειάζεται να επιστρέφουμε κάθε 10 χρόνια, όταν δεν θα υπάρχει ένας πρόεδρος σαν εμένα που δεν πρόκειται να το κάνει».

Αναδύθηκε από τις σκιές

Γεννημένος το 1969, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έλαβε θρησκευτική εκπαίδευση όπως και τα αδέλφια του. Είναι παντρεμένος με τη Ζάχρα, κόρη του πρώην προέδρου του κοινοβουλίου και έμπιστου του Χαμενεΐ, Γκολάμ Χαντάντ Άντελ.

Για πολλά χρόνια, ο γιος του Ανώτατου Ηγέτη ζούσε στην σκιά του πατέρα του, αλλά έπαιζε σημαντικό ρόλο στο καθεστώς.

Διατελούσε διευθυντής του γραφείου του, ενώ παράλληλα έχτιζε τη δική του παρακαταθήκη. Είχε - και έχει - στενούς δεσμούς με την στρατιωτική ομάδα των Φρουρών της Επανάστασης, των οποίων διατέλεσε και μέλος μετά την αποφοίτησή του από το σχολείο. Μάλιστα, πολέμησε στο πλευρό τους κατά του Ιράκ.

Είχε αναπτύξει και δεσμούς με επιφανείς κληρικούς της χώρας, σπουδάζοντας δίπλα στους πιο σεβαστούς εξ αυτών στο Κομ. Θεωρούνταν σεβαστή φυσιογνωμία, εν μέρει λόγω και της θέσης του πατέρα του.

Για τους παρατηρητές του Ιράν, η επιρροή του είναι ολοφάνερη, ακόμα και εάν δεν του είχε ανατεθεί ποτέ κάποιος επίσημος ρόλος. Χαρακτηριστικό είναι πως πριν από πέντε χρόνια είχαν κυκλοφορήσει στους δρόμους της Τεχεράνη αφίσες, οι οποίες τον προωθούσαν ως τον καταλληλότερο διάδοχο του Αλί Χαμενεΐ.

Παλαιότερα, είχε κατηγορηθεί πως είχε επηρεάσει τις εκλογές του 2005 και είχε βοηθήσει στην εκλογή του «εκλεκτού» του, Μαχμούτ Αχμεντινετζάντ, έναντι στον Ακμπάρ Χασεμί Ραφσαντζανί, έναν αντίπαλο του Χαμενεΐ. Άλλωστε, όταν μπήκε στην κούρσα για την προεδρία ήταν σχεδόν άγνωστος.

Το 2019 μπήκε στη λίστα των ατόμων και οντοτήτων κατά των οποίων επιβλήθηκαν οικονομικές κυρώσεις από τις ΗΠΑ, κατηγορούμενος για συνεργασία με τους Φρουρούς της Επανάστασης για να προωθήσουν τις «αποσταθεροποιητικές περιφερειακές φιλοδοξίες και τους καταπιεστικούς εγχώριους στόχους» του πατέρα του.

Τι σηματοδοτεί η επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο Μοτζτάμπα δεν έχει ηγηθεί ποτέ κάποιου σημαντικού οργανισμού ή οντότητας. Έχει κάνει λίγες δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τις μυριάδες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και πολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ήδη η χώρα - και αντιμετώπιζε ήδη πριν τον πόλεμο. Και η κοσμοθεωρία του διαμορφώνεται στη σκιά του πατέρα του.

Η επιλογή του όμως στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα για την πορεία που, το καθεστώς, θέλει να ακολουθήσει η χώρα.

Σύμφωνα με το CNN, υποδηλώνει ότι οι Φρουροί της Επανάστασης και οι συμμαχικές τους παρατάξεις έχουν αναδυθεί από την πρώτη φάση αυτού του πολέμου πιο αποφασισμένοι να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να διατηρηθεί αναλλοίωτη η κληρονομιά του «μάρτυρα», όπως τον χαρακτηρίζουν, Αλί Χαμενεΐ.

Επιλέγοντάς τον, οι ηγέτες του Ιράν θα σηματοδοτούσαν τη «συνέχιση του καθεστώτος», επεσήμανε στο αμερικανικό μέσο η Μάχα Γιαχία, διευθύντρια του Κέντρου Carnegie Middle East με έδρα τη Βηρυτό.

Ο διορισμός θα μπορούσε, επίσης, να θεωρηθεί ως μήνυμα από το καθεστώς ότι η στρατιωτική πίεση των ΗΠΑ-Ισραήλ «δεν πρόκειται να μας αναγκάσει να αλλάξουμε θέση», είπε η ίδια.