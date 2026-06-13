Μια ραγδαία γεωπολιτική ανατροπή βρίσκεται προ των πυλών στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να επιβάλλει τη δική του ατζέντα επίλυσης συγκρούσεων, αγνοώντας επιδεικτικά τις πάγιες επιδιώξεις του Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου αυτό ακριβώς που ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός απευχόταν να ακούσει: η υπογραφή μιας συνολικής συμφωνίας με το Ιράν είναι ζήτημα ημερών.

Με τη φράση «Αυτή είναι η συμφωνία. Είναι μια εξαιρετική συμφωνία και ήρθε η ώρα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», ο ένοικος του Λευκού Οίκου έβαλε τέλος στις ισραηλινές φιλοδοξίες για καθεστωτική αλλαγή στην Τεχεράνη. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια κομβική καμπή, καθώς ο Νετανιάχου ξεκίνησε τις επιχειρήσεις έχοντας την πεποίθηση πως η στήριξη του Τραμπ θα του έδινε λευκή επιταγή.

Το «μπλόκο» Τραμπ στα Ισραηλινά πλήγματα

Ο τρόπος με τον οποίο φτάσαμε στη συμφωνία αναδεικνύει την απόλυτη κυριαρχία της Ουάσιγκτον στις εξελίξεις. Σύμφωνα με πηγή του Axios, στις αρχές της εβδομάδας το Ισραήλ βρισκόταν σε φάση τελικών προετοιμασιών για μαζικά πλήγματα κατά των ενεργειακών υποδομών του Ιράν.

Ωστόσο, μια παρέμβαση της τελευταίας στιγμής από τον Αμερικανό Πρόεδρο ακύρωσε την επιχείρηση, αφοπλίζοντας ουσιαστικά την ισραηλινή πολεμική μηχανή από το βασικό της στρατηγικό χαρτί.

Έκτοτε, ο Νετανιάχου βρέθηκε πρακτικά εκτός του κάδρου των διαπραγματεύσεων. Είναι ενδεικτικό ότι χρειάστηκε να καταφύγει σε παρασκηνιακές επαφές με συμμάχους του στις ΗΠΑ για να αντλήσει πληροφορίες γύρω από τους όρους που συζητούσε ο Τραμπ.

Πολιτική ομηρία εν μέσω προεκλογικής περιόδου

Στο εσωτερικό του Ισραήλ, οι επιπτώσεις αυτής της εξέλιξης είναι ήδη ορατές και σφοδρές. Μόλις τέσσερις μήνες πριν από τις κάλπες, η αντιπολίτευση εξαπολύει πυρά κατά του Νετανιάχου, κατηγορώντας τον πως με τη στάση του υποβάθμισε το Ισραήλ σε αμερικανικό «προτεκτοράτο».

Όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης την επίτευξη συμφωνίας, ο Ισραηλινός ηγέτης πιάστηκε εξαπίνης. Στην τηλεφωνική επικοινωνία που ακολούθησε μία ώρα αργότερα, ο Νετανιάχου δεν προέβαλε καμία ουσιαστική αντίσταση, αρκούμενος να δηλώσει πως «εμπιστεύεται» τον Αμερικανό Πρόεδρο για τη διασφάλιση των κόκκινων γραμμών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Οι σκοτεινοί φόβοι του Τελ Αβίβ

Παρά την προσεκτική δημόσια ρητορική, ώστε να μην προκληθεί ρήξη με τον Λευκό Οίκο, το κλίμα στο παρασκήνιο της ισραηλινής κυβέρνησης είναι βαρύ. Οι βασικές ανησυχίες συνοψίζονται στα εξής:

Η ηγεσία του Ισραήλ φοβάται ότι το Ιράν θα εκμεταλλευτεί τον τερματισμό του πολέμου για να καθυστερήσει τις διαπραγματεύσεις, χωρίς να κάνει πραγματικές παραχωρήσεις για τα πυρηνικά.Η επανέναρξη πώλησης πετρελαίου, δίχως τη δαμόκλειο σπάθη ενός στρατιωτικού πλήγματος, αναμένεται να σταθεροποιήσει άμεσα την ιρανική οικονομία.

Περιορισμός στο μέτωπο του Λιβάνου: Καθώς η εκεχειρία επεκτείνεται και στον Λίβανο, το Ισραήλ ανησυχεί ότι οι ΗΠΑ θα βάλουν «φρένο» στις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ, απαιτώντας πρότερη έγκριση για κάθε χτύπημα.

Σε μια προσπάθεια να διασώσει το εγχώριο αφήγημα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως, παρά τις αμερικανικές αποφάσεις, το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς δράσης προκειμένου να αποτρέψει την πυρηνικοποίηση του Ιράν.