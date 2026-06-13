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Στενά του Ορμούζ: Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones

Αξιωματούχος των ΗΠΑ τόνισε πως τα ιρανικά drones «αντιπροσώπευαν απειλή για την εμπορική ναυτιλία στην περιοχή».

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Στενά του Ορμούζ Ιράν
Δορυφορική εικόνα από τα Στενά του Ορμούζ | Shutterstock
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Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν ιρανικά drones που κατευθύνονταν προς τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πρακτορείου ειδήσεων Reuters που επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή, εν μέσω των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Ο αξιωματούχος που μίλησε χθες Παρασκευή στο Reuters, υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, είπε πως τα ιρανικά drones αντιπροσώπευαν απειλή για την εμπορική ναυτιλία στην περιοχή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις με drones εναντίον εμπορικών πλοίων που επιχειρούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας πως οι Ιρανοί «καλύτερα να συμμαζευτούν, και γρήγορα!».

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