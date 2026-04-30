Axios: Ο Τραμπ εξεταζει επίθεση «αστραπή» στο Ιράν - Οι επιλογές για τον αδιέξοδο αποκλεισμό του Ορμούζ

Πηγές που επικαλείται το Axios, αναφέρουν ότι η Κεντρική Διοίκηση της κυβέρνησης Τραμπ, έχει καταρτίσει σχέδιο για ένα σύντομο και ισχυρό κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με ίδιες πηγές, το σχέδιο αναμένεται να περιλαμβάνει πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές της Τεχεράνης, ενώ οι στρατιωτικοί διοικητές πρόκειται να ενημερώσουν τον Αμερικανό πρόεδρο την Πέμπτη σχετικά με νέες στρατιωτικές επιλογές.

Οι πηγές του Axios σημειώνουν ότι το σχέδιο για μια σειρά σύντομων και ισχυρών επιθέσεων στοχεύει στο να «σπάσει» το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, αναμένεται να παρουσιαστεί και δεύτερο σχέδιο που επικεντρώνεται στον έλεγχο τμήματος των Στενών του Ορμούζ, με στόχο την επαναλειτουργία τους — ένα ενδεχόμενο που θα μπορούσε να περιλαμβάνει και χερσαίες δυνάμεις.

Δύο πηγές ανέφεραν ότι ο Τραμπ θεωρεί τον αποκλεισμό βασικό εργαλείο πίεσης, αλλά ενδέχεται να εξετάσει στρατιωτική επιλογή εάν το Ιράν συνεχίσει να απορρίπτει τις αμερικανικές προτάσεις.