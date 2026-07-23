Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες, ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε δηλώσεις του στο Axios την Πέμπτη, ανέφερε ότι εξετάζει σοβαρά την ανάληψη δράσης με χτυπήματα πιο σφοδρά ακόμη και από αυτά της επιχείρησης «Επική Οργή».

Σε μια σύντομη συνέντευξη, ο Τραμπ αναγνώρισε ότι μια τέτοια απόφαση θα είχε συνέπειες και τόνισε ότι δεν έχει ακόμη λάβει κάποια απόφαση.

Διαβάστε ακόμα: Νέα «βόμβα» του Τραμπ: «Θεωρούμε το Ιράν υπεύθυνο για τις επιθέσεις των Χούθι, θα επέλθει τιμωρία»

Ο Αμερικάνος πρόεδρος, δεν έδωσε προθεσμία για την απόφασή του. Δύο άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι δεν έχει γίνει καμία κλήση και δεν έχουν δοθεί νέες εντολές στον στρατό.

Η τρέχουσα κλιμάκωση έχει ήδη προκαλέσει την υπέρβαση των τιμών του πετρελαίου στα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Η επιστροφή σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε: «σκέφτομαι μια μαζική επίθεση. Μεγαλύτερη από ποτέ. Είμαι κοντά στο να πάρω μια απόφαση. Είμαστε όλοι έτοιμοι γι' αυτήν», είπε ο πρόεδρος. Ο Τραμπ επισήμανε ότι το Ισραήλ «θα συμμετάσχει σε δύο λεπτά αν τους το ζητήσω», αλλά πρόσθεσε ότι «δεν χρειαζόμαστε κανέναν» για να ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση εναντίον του Ιράν.