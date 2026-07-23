Νέα «βόμβα» του Τραμπ: «Θεωρούμε το Ιράν υπεύθυνο για τις επιθέσεις των Χούθι, θα επέλθει τιμωρία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να σχολιάσει αναμενόμενα πως οι ΗΠΑ θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν για τις επθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα την Τρίτη (21/7).
Υπογράμμισε μάλιστα πως η Ουάσινγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση της στρατιωτικής ηγεσίας της Υεμένης, μετά τα χτυπήματα που δέχθηκαν δύο σαουδαραβικά πλοία το βράδυ της Τρίτης.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υπενθύμισε ότι πριν από έναν χρόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά των Χούθι εξαιτίας των επιθέσεών τους σε εμπορικά πλοία. Όπως είπε, έκτοτε οι Χούθι είχαν επιδείξει «πολύ υπεύθυνη στάση».
Τραμπ: «Θα τιμωρήσουμε το Ιράν για τους Χούθι»
«Δυστυχώς, τώρα ξεκινούν ξανά, πυροβολώντας χθες το βράδυ εναντίον δύο σαουδαραβικών πλοίων», ανέφερε.
Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι, εάν επαναληφθούν τέτοιες επιθέσεις, «οι ΗΠΑ θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν», υποστηρίζοντας ότι οι Χούθι λειτουργούν ως πληρεξούσιοι της Τεχεράνης.
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«Θα επιβληθεί αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και, φυσικά, στους ίδιους τους Χούθι» προειδοποίησε ο Ρεπουμπλικανός.
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