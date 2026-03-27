Axios: Ο Τζει Ντι Βανς επικεφαλής σε ενδεχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν - Η επιφύλαξη του Ισραήλ

Ο νέος επικεφαλής σε έναν πιθανό τερματισμό της σύρραξης στο Ιράν, φέρεται πως θα είναι ο Τζει Ντι Βανς, ο οποίος θα ηγηθεί στις συνομιλίες με τη χώρα της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με το Axios.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Βανς έχει ήδη πραγματοποιήσει αρκετές τηλεφωνικές κλήσεις στα εμπλεκόμενα μέρη στην κλιμάκωση και αναμένεται να είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής των ΗΠΑ σε πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Εμπόδιο» φέρεται να μπαίνει το Ισραήλ, το οποίο εκτιμά ότι ίσως ο Βανς να μην είναι τόσο «σκληρός» ώστε να ηγηθεί των διαπραγματεύσεων.

Ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε επίσημα τον ρόλο του Βανς σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Πέμπτη, ζητώντας από τον αντιπρόεδρο να παράσχει ενημέρωση για το Ιράν και σημειώνοντας ότι συνεργαζόταν με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ στις διαπραγματεύσεις.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου λένε ότι η παλαιότητα του Βανς στην κυβέρνηση και η καλά τεκμηριωμένη αντίθεσή του σε ανοιχτές συγκρούσεις στο εξωτερικό τον καθιστούν πιο ελκυστικό συνομιλητή για τους Ιρανούς από τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ, οι οποίοι επέβλεψαν τους δύο προηγούμενους γύρους αποτυχημένων συνομιλιών.

Εν μέρει για έναν από αυτούς τους λόγους, ο Γουίτκοφ συνέστησε τον Βανς ως επικεφαλής διαπραγματευτή.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε: «Εάν οι Ιρανοί δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία με τον Βανς, δεν θα επιτύχουν συμφωνία. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορούν να επιτύχουν».

Ο Βανς είναι έτοιμος να «πάρει τη θέση του στη σκηνή» – αλλά μόνο εάν και όταν ξεκινήσουν οι άμεσες διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.



