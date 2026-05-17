Axios: Οι ΗΠΑ εξετάζουν την απειλή επίθεσης από την Κούβα που προμηθεύτηκε 300 drones

Οι ΗΠΑ αξιολογούν την κίνηση της Κούβας να προμηθευτεί drones και την απειλή που αποτελούν σύμφωνα με απόρρητες πληροφορίες που επικαλείται ο αμερικανικός ιστότοπος Axios.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το δημοσίευμα, η Κούβα έχει προμηθευτεί περισσότερα από 300 drones και πρόσφατα άρχισε να εξετάζει σχέδια για τη χρήση τους με σκοπό την επίθεση κατά της αμερικανικής βάσης στον Κόλπο του Γκουαντάναμο, αμερικανικών πολεμικών πλοίων και ενδεχομένως, του Κι Γουέστ στη Φλόριντα 90 μιλίων (144,8 χιλιομέτρων) βόρεια της Αβάνας.

Ωστόσο, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ, οι συγκεκριμένες πληροφορίες θα μπορούσαν ν’ αποτελέσουν πρόσχημα για στρατιωτική δράση των ΗΠΑ και καταδεικνύουν το βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί την Κούβα απειλή, λόγω των εξελίξεων στον τομέα του πολέμου με drones και της παρουσίας Ιρανών στρατιωτικών συμβούλων στην Αβάνα.

«Είναι ανησυχητικό, όταν σκεφτόμαστε ότι τέτοιου είδους τεχνολογίες βρίσκονται τόσο κοντά και μια σειρά κακόβουλων παραγόντων, από τρομοκρατικές ομάδες έως καρτέλ ναρκωτικών, από Ιρανούς έως Ρώσους», δήλωσε ακόμα ο αξιωματούχος και προσέθεσε πως πρόκειται για μία «αυξανόμενη απειλή».

Οι προειδοποιήσεις στην Κούβα

Ο αξιωματούχος ανέφερε επίσης ότι ο επικεφαλής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ταξίδεψε στην Κούβα την Πέμπτη και προειδοποίησε χωρίς περιστροφές τους αξιωματούχους της χώρας να μην εμπλακούν σε εχθροπραξίες. Τους προέτρεψε επίσης να καταργήσουν το ολοκληρωτικό καθεστώς τους, προκειμένου να τερματιστούν οι καταστροφικές αμερικανικές κυρώσεις.

«Κατέστησε σαφές ότι η Κούβα δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί ως πλατφόρμα για τους αντιπάλους μας, προκειμένου να προωθήσουν εχθρικές ατζέντες στο ημισφαίριό μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εν λόγω αξιωματούχος. «Το δυτικό ημισφαίριο δεν μπορεί να είναι το πεδίο δράσης των αντιπάλων μας», προσέθεσε.

Η Κούβα προμηθεύεται από το 2023 επιθετικά drones «διαφορετικών δυνατοτήτων» από τη Ρωσία και το Ιράν και τα έχει αποθηκεύσει σε στρατηγικές τοποθεσίες σε ολόκληρο το νησί, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Τον τελευταίο μήνα, Koυβανοί αξιωματούχοι ζήτησαν περισσότερα drones και στρατιωτικό εξοπλισμό από τη Ρωσία, ανέφερε ο ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ. Ο αξιωματούχος επικαλέστηκε πληροφορίες από υποκλοπές που έδειχναν επίσης ότι κουβανοί αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών «προσπαθούν να μάθουν πώς το Ιράν μας αντιστάθηκε».

Οι ανησυχίες για επιθέσεις με drones εναντίον αμερικανικών δυνάμεων έχουν ενταθεί λόγω της χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών από το Ιράν ως αντίδραση στις αμερικανικές επιθέσεις που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου.

Τα drones του Ιράν έχουν προκαλέσει ζημιές σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, συνέβαλαν στο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ και απείλησαν γειτονικά κράτη του Περσικού Κόλπου, παράλληλα με τις επιθέσεις με πυραύλους.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι έως και 5.000 Κουβανοί στρατιώτες έχουν πολεμήσει για τη Ρωσία στην εισβολή της στην Ουκρανία και ότι ορισμένοι ενημέρωσαν τους στρατιωτικούς ηγέτες του νησιού σχετικά με την αποτελεσματικότητα του πολέμου με drones. Η Ρωσία έχει πληρώσει στην κυβέρνηση της Κούβας περίπου 25.000 δολάρια για κάθε στρατιώτη που έχει αποσταλεί στην Ουκρανία, εκτιμούν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

«Αποτελούν μέρος του μηχανισμού εκμετάλλευσης του Πούτιν. Μαθαίνουν τις ιρανικές τακτικές. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να προετοιμαστούμε», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν πιστεύουν ότι η Κούβα αποτελεί άμεση απειλή ή ότι σχεδιάζει ενεργά να επιτεθεί σε αμερικανικά συμφέροντα. Η Κούβα δεν έχει τη δυνατότητα να κλείσει το Στενό της Φλόριντα με τον ίδιο τρόπο που το Ιράν έχει παραλύσει τη ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ.

«Αξίζει όμως να σημειωθεί πόσο κοντά βρίσκονται — 90 μίλια», πρόσθεσε ο αξιωματούχος. «Δεν είναι μια πραγματικότητα με την οποία νιώθουμε άνετα», προσέθεσε.