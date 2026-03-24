Axios: Οριστική απάντηση του Ιράν για ειρηνευτικές συνομιλίες μέχρι την Πέμπτη αναμένουν οι ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ και μια ομάδα περιφερειακών μεσολαβητών εξετάζουν το σενάριο να πραγματοποιηθούν ειρηνευτικές συνομιλίες υψηλού επιπέδου με το Ιράν μέχρι την Πέμπτη, όσο ακόμα αναμένουν απάντηση από την Τεχεράνη, όπως ανέφεραν στο Axios δύο πηγές που έχουν γνώση του ζητήματος

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να σταματήσει τον πόλεμο, αλλά ο έλεγχος που κατέχει το Ιράν στο Στενό του Ορμούζ περιπλέκει κάθε πιθανή στρατηγική εξόδου.

Οι ΗΠΑ έχουν κοινοποιήσει στο Ισραήλ το σχέδιό των 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου και ισχυρίζονται ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει σε πολλά από τα βασικά σημεία. Δεν υπάρχουν όμως απτά στοιχεία για την ύπαρξη τέτοιας συμφωνίας, σημειώνει το Axios.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εκφράζει φόβους ότι ο Τραμπ ενδέχεται να συνάψει μια συμφωνία που δεν θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ, θα περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις και θα περιορίζει τη δυνατότητα του Ισραήλ να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με δύο ισραηλινές πηγές.

Μια τρίτη πηγή ανέφερε στο Axios ότι οι ισραηλινοί ηγέτες είναι επιφυλακτικοί ως προς το αν το Ιράν έχει πράγματι προσφέρει τις παραχωρήσεις που ισχυρίζονται οι ΗΠΑ.

Προς το παρόν, οι ιρανικές αρχές αρνούνται όσα ισχυρίζεται ο Τραμπ αναφορικά με παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις, αν και έχουν επιβεβαιώσει ότι οι ΗΠΑ έχουν στείλει μηνύματα και προτάσεις.

Εν τω μεταξύ, ορισμένοι Ιρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ προσπαθεί απλώς να κερδίσει χρόνο για τα στρατιωτικά του σχέδια, κάνοντας ψευδείς ισχυρισμούς για διπλωματική πρόοδο.

Οι ΗΠΑ προετοιμάζουν επίσης σενάρια για ενδεχόμενη κλιμάκωση της σύγκρουσης. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι το επιτελείο της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας του Στρατού Ξηράς έλαβε εντολή να αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή με μια ταξιαρχία πεζικού που αποτελείται από αρκετές χιλιάδες στρατιώτες, όπως ανέφερε πρώτα το Fox News.