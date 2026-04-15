Axios: Το πλαίσιο για λήξη του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν - Ο ναυτικός αποκλεισμός γονατίζει την Τεχεράνη

Σε τροχιά αποκλιμάκωσης φαίνεται πως εισέρχεται η σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις δύο πλευρές να πλησιάζουν στην υπογραφή μιας κρίσιμης συμφωνίας-πλαίσιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι διαπραγματεύσεις της Τρίτης (14/4) υπήρξαν καρποφόρες, δημιουργώντας βάσιμες ελπίδες για μια διπλωματική διέξοδο πριν από την κρίσιμη καταληκτική ημερομηνία της 21ης Απριλίου, οπότε και εκπνέει η ισχύουσα εκεχειρία.

Η προσπάθεια γεφύρωσης των διαφορών δεν είναι μονομερής. Υπό το άγρυπνο βλέμμα της διεθνούς κοινότητας, μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και την Τουρκία εργάζονται εντατικά για την άρση του αδιεξόδου.

Χαρακτηριστική της σοβαρότητας της κατάστασης είναι η άφιξη πακιστανικής αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη την Τετάρτη, με επικεφαλής τον Στρατάρχη Μουνίρ, ο οποίος ανέλαβε το βάρος των απευθείας επαφών με την ιρανική ηγεσία.

Η στρατηγική της «μέγιστης πίεσης» στον Λευκό Οίκο

Στο παρασκήνιο, η διαπραγματευτική ομάδα του Προέδρου Τραμπ κινείται μεθοδικά. Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ και ο ανώτερος σύμβουλος Κουνσέρ βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τους μεσολαβητές, ανταλλάσσοντας προσχέδια προτάσεων.

Ωστόσο, η αισιοδοξία συνοδεύεται από ρεαλισμό. «Το Ιράν δεν έχει πλέον πόρους. Είναι χρεοκοπημένοι και το γνωρίζουν», αναφέρουν πηγές της Ουάσινγκτον, επισημαίνοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός που επέβαλε ο Τραμπ έχει στραγγαλίσει τις εξαγωγές πετρελαίου, φέροντας την Τεχεράνη σε δεινή οικονομική θέση.

Σύμφωνα με το Axios, αυτή η οικονομική ασφυξία θεωρείται ο κύριος μοχλός που αναγκάζει την ιρανική πλευρά να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

"Θέλουμε τη συμφωνία. Τμήματα της κυβέρνησής τους τη θέλουν επίσης. Το κλειδί είναι να καμφθούν οι εσωτερικές αντιστάσεις στο Ιράν ώστε να υπάρξει μια συνολική δέσμευση", δηλώνει Αμερικανός αξιωματούχος.

Τα επόμενα βήματα

Παρά το θετικό κλίμα που μετέφερε ο Τζέι Ντι Βανς από τις επαφές του, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη. Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, παραμένει ο τελικός κριτής, με τον οποίο οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμα απευθείας δίαυλο.

Εάν επιτευχθεί η συμφωνία-πλαίσιο τις επόμενες ημέρες, θεωρείται βέβαιη η παράταση της εκεχειρίας, καθώς η οριστικοποίηση των τεχνικών λεπτομερειών μιας συνολικής ειρήνης απαιτεί χρόνο που δεν διαθέτει το τρέχον χρονοδιάγραμμα.

Ο δρόμος προς τη σταθερότητα στην περιοχή περνά πλέον μέσα από έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο, με την οικονομική επιβίωση του Ιράν να αποτελεί το ισχυρότερο χαρτί της αμερικανικής διπλωματίας.