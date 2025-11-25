Μενού

Αυστηρή δήλωση Ζαχάροβα: «Να επιστρέψει η Ευρώπη τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αλλιώς είναι κλέφτης»

Η δήλωση της Μαρίας Ζαχάροβα για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει από την ΕΕ.

Μαρία Ζαχάροβα
Μαρία Ζαχάροβα | EPA/RUSSIAN FOREIGN MINISTRY/ HANDOUT/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Αυστηρή απάντηση έδωσε στην Ευρώπη, σήμερα (25/11) η Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα με φόντο τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που «έχουν παγώσει» από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 «Μόνο η Ρωσία έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τι θα συμβεί με τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η Ευρώπη θα πρέπει να επιστρέψει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Αν δεν το κάνει, θα θεωρηθεί κλέφτης.

Και όσοι στα χέρια τους παρανόμως έχουν τα χρήματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, πρέπει να τα επιστρέψουν αν δεν θέλουν να γίνουν γνωστοί ως κλέφτες και να λάβουν την πιο σκληρή απάντηση για το έγκλημά τους», σχολίασε η Μαρία Ζαχάροβα στο Telegram, απαντώντας στις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος νωρίτερα είχε αναφερθεί στο δικαίωμα διάθεσης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ζαχάροβα
Η δήλωση της Μαρίας Ζαχάροβα ως απάντηση στον Μακρόν | Telegram

Υπενθυμίζεται ότι, με αφορμή τις συζητήσεις για την ενίσχυση της Ουκρανίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει «ρίξει στο τραπέζι» την ιδέα αξιοποίησης των ρωσικών παγωμένων κεφαλαίων. 

Για αυτό το λόγο, οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να αναπτύξουν νομικούς μηχανισμούς, για τη χρήση αυτών των χρημάτων τα οποία ξεπερνούν τα 200 δισ. ευρώ.

