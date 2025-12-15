Αυστραλία: Εκτός κινδύνου ο ήρωας που αφόπλισε τον δράστη - Έρχεται νομοθετική «σφύρα» για τα όπλα

Ο Αχμέντ αλ Άχμεντ, ο άνδρας πλέον γνωστός ως «ήρωας της παραλίας Μπόντι» αφότου αναχαίτισε και αφόπλισε έναν από τους επιτιθέμενους στην Αυστραλία, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τραύματα από σφαίρες και αναρρώνει στο νοσοκομείο.

«Έχει κάνει την πρώτη επέμβαση. Νομίζω ότι έχει δύο ή τρεις επεμβάσεις, αυτό εξαρτάται από τον γιατρό, από το τι θα πει», είπε ο ξαδερφός του, Τζοζάι Αλκάντζι. Ο αλ Άχμεντ υπέστη τραύματα από σφαίρες στο χέρι κατά τη διάρκεια της επίθεσης, δαναφέρει το Sky News.

Μια καμπάνια GoFundMe συγκέντρωσε πάνω από 1.000.000 δολάρια Αυστραλίας για τον 43χρονο ιδιοκτήτη καταστήματος φρούτων. Μεταξύ των δωρητών είναι ο Μπιλ Άκμαν, ο εξέχων δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund, ο οποίος συνεισέφερε 99.999 δολάρια Αυστραλίας.

Αυστραλία: Πέφτει η «σφύρα» κατά της οπλοκατοχής

Στις εναρκτήριες παρατηρήσεις του στην έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη, ο Άντονι Αλμπάνεζι είπε ότι «απαιτείται ισχυρή, αποφασιστική και στοχευμένη δράση για τη μεταρρύθμιση του νόμου περί όπλων».

Διαβάστε ακόμα: Ο Νετανιάχου κατηγορεί την Παλαιστίνη και για το μακελειό στην Αυστραλία

Οι προτεινόμενες επιλογές που πρόκειται να «αναπτυχθούν» περιλαμβάνουν την επιτάχυνση των εργασιών για τη σύσταση του Εθνικού Μητρώου Πυροβόλων Όπλων και την αυστηροποίηση της αδειοδότησής τους.

Οι εργασίες για τους τελωνειακούς περιορισμούς για τα όπλα θα ξεκινήσουν «ως άμεση προτεραιότητα», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το υπουργικό συμβούλιο «δεσμεύτηκε επίσης να εξαλείψει τον αντισημιτισμό, το μίσος, τη βία και την τρομοκρατία», σημειώνοντας «συνεχιζόμενες εργασίες» για την ενίσχυση της ασφάλειας της εβραϊκής κοινότητας και των πολιτιστικών χώρων.

Αυστραλία: 27 τραυματίες, φόβοι για περισσότερα θύματα

Η υπηρεσία υγείας της Νέας Νότιας Ουαλίας έδωσε στη δημοσιότητα ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση των θυμάτων.

Συνολικά, 27 ασθενείς εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία του Σίδνεϊ στις 5 μ.μ. τοπική ώρα. Έξι άτομα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και άλλα έξι σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

«Είναι πιθανό ο αριθμός των νεκρών να αυξηθεί ακόμη περισσότερο», αναφέρει από το Σίδνεϊ η ανταποκρίτριά μας για την Ασία, Κορντίλια Λιντς. Μέχρι στιγμής, έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί 16 άνθρωποι, ένας εξ αυτών ο μεσήλικας πατέρας, που άνοιξε πυρ κατά του πλήθους μαζί με τον γιο του.