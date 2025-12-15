Ο Νετανιάχου κατηγορεί την Παλαιστίνη και για το μακελειό στην Αυστραλία: «Πυρά» κατά Αλμπανέζι

Ηγέτες από όλο τον κόσμο εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους για την τρομοκρατική επίθεση της παραλίας Μπόνταϊ την Κυριακή (14/12) στην Αυστραλία, κατά την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 16 άνθρωποι, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να ακολουθεί δοαφορετική γραμμή.

Στον αντίποδα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, βρήκε ευκαιρία να κάνει επικοινωνιακή πολιτική, επικρίνοντας τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπάνεζι, λεγόντας ότι η απόφαση της αυστραλιανής κυβέρνησης να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος «ρίχνει λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού».

Ισχυρίστηκε ότι ο Αλμπάνεζι είχε «αντικαταστήσει την αδυναμία με αδυναμία και τον κατευνασμό με περισσότερο κατευνασμό», αναφέρει ο Guardian.

Ο Νετανιάχου κατηγορεί την Παλαιστίνη και για το μακελειό

«Η κυβέρνησή σας δεν έκανε τίποτα για να σταματήσει την εξάπλωση του αντισημιτισμού στην Αυστραλία. Εσείς δεν κάνατε τίποτα για να περιορίσετε τα καρκινικά κύτταρα που αναπτύσσονταν εντός της χώρας σας. Δεν λάβατε κανένα μέτρο. Αφήσατε την ασθένεια να εξαπλωθεί και το αποτέλεσμα είναι οι φρικτές επιθέσεις εναντίον Εβραίων που είδαμε σήμερα», είπε ο καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, επίσημα εγκληματίας πολέμου, Νετανιάχου.

Διαβάστε ακόμα: Πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο Μπράουν: Ελεύθερος ο φερόμενος ως βασικός ύποπτος

Ο Αλμπανέζι αρνήθηκε να απαντήσει άμεσα όταν ρωτήθηκε για τα σχόλια του Νετανιάχου σε συνέντευξη Τύπου το πρωί της Δευτέρας.

«Αυτή είναι μια στιγμή για εθνική ενότητα», δήλωσε ο Αλμπάνεζι σε απάντηση. «Αυτή είναι μια στιγμή για τους Αυστραλούς να ενωθούν. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε».

Ο Νετανιάχου επαίνεσε τις ενέργειες ενός περαστικού που άρπαξε το όπλο από έναν από τους επιτιθέμενους , λέγοντας ότι χαιρέτισε «έναν γενναίο μουσουλμάνο άνδρα» που εμπόδισε τον θάνατο «αθώων Εβραίων» (η θρησκεία του άνδρα δεν είχε επιβεβαιωθεί μέχρι το πρωί της Δευτέρας).

«Αλλά ανησυχούμε αυτή τη στιγμή για τον λαό μας, την ασφάλειά μας και δεν παραμένουμε σιωπηλοί», είπε ο Νετανιάχου. «Πολεμάμε εκείνους που προσπαθούν να μας εξοντώσουν».